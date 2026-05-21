Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda, sıcaklıklar değişiyor

2 Numaralı CBK'daki Üst Kademe Yönetici belirsizliği devam ediyor
2 Numaralı CBK'daki Üst Kademe Yönetici belirsizliği devam ediyor
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Motorinde fiyat yeniden değişiyor
Motorinde fiyat yeniden değişiyor
Türk aile yapısında keskin rol değişimi: Evin reisi kadın oldu!
Türk aile yapısında keskin rol değişimi: Evin reisi kadın oldu!
Uyuşturucu operasyonu: Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya'ya gözaltı kararı
Uyuşturucu operasyonu: Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya'ya gözaltı kararı
TOGG ile iş birliği yaptılar: Yerli navigasyon geliyor!
TOGG ile iş birliği yaptılar: Yerli navigasyon geliyor!
YKS ve LGS adaylarına uyarı: Zor sorular kazandırır!
YKS ve LGS adaylarına uyarı: Zor sorular kazandırır!
6 yaşındaki kız köpek yüzünden hayatını kaybetti!
6 yaşındaki kız köpek yüzünden hayatını kaybetti!
Varlık barışında son dakika değişikliği
Varlık barışında son dakika değişikliği
Ege'de nefes kesen gece: Yerli ve milli silahlar ilk kez savaş alanında
Ege'de nefes kesen gece: Yerli ve milli silahlar ilk kez savaş alanında
MEB liseliler için 2. yazılı örnek sorularını erişime açtı
MEB liseliler için 2. yazılı örnek sorularını erişime açtı
TÜİK açıkladı: Evlerin güvenliği çelik kapıya emanet!
TÜİK açıkladı: Evlerin güvenliği çelik kapıya emanet!
Prof. Demir: Çocuklar bilgisayar oyunları üzerinden avlanıyor
Prof. Demir: Çocuklar bilgisayar oyunları üzerinden avlanıyor
'Adisyon' çetesi iş başında: Kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor
'Adisyon' çetesi iş başında: Kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor
Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor
Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!
Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda, sıcaklıklar değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını, birçok bölgede ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının Akdeniz ve İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artması beklenirken, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 07:51, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 07:47
Yazdır
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda, sıcaklıklar değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava gökyüzüne hakim olacak. Yurdun büyük bir bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışların ani bastırması ihtimaline karşı özellikle sürücülerin ve açık alanda bulunan vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

O Bölgelerde Yağışlar "Kuvvetli" Olacak

Yapılan son tahminlere göre, yağışların bazı il ve bölgelerde yer yer çok daha kuvvetli esmesi ve metrekareye düşen yağış miktarının artması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen şanslı yerler şu şekilde sıralandı:

  • Marmara Bölgesi: Edirne, Çanakkale ve Balıkesir illeri dışındaki tüm Marmara genelinde,

  • Karadeniz Bölgesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde,

  • Akdeniz ve İç Anadolu: Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde,

  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde.

Hava Sıcaklıkları Bölge Bölge Değişiyor

Hava sıcaklıklarında ise yurdun batısı ve doğusu arasında farklılıklar gözlenecek. Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece civarında artacağı tahmin ediliyor.

Buna karşın Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında azalacak. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın Yönü ve Şiddeti

Rüzgarın genellikle yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı (poyraz ve karayel), doğu kesimlerinde ise güney yönlerden (lodos) hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış alan yerlerde ise yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

Meteoroloji'den Kritik "Tedbir" Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgeler için özel bir uyarı notu yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber