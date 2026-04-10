At eti skandalına adı karışan firma yetkilileri, yolsuzluk operasyonunda gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından CHP'li Yenişehir Belediyesine yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Aşevindeki at eti skandalına adı karışan firma yetkilileri de gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında, bir süre önce at eti skandalıyla gündeme gelen ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin aşevine et tedarik ettiği belirtilen Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin ortakları Halim E. ve Salim E.'nin de bulunduğu öğrenildi.

30'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.