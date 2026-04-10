Çağrı Bey, Somali'de göreve başladı: Dünyanın en derin ikinci sondajı olacak!

Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Çağrı Bey, Somali'de göreve başladı: Dünyanın en derin ikinci sondajı olacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey gemisinin Somali'ye ulaştığını belirterek, "Curad-1" kuyusuyla Türk enerji tarihinde denizaşırı arama döneminin resmen başladığını duyurdu. Bakan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin 53 günlük bir seyrüseferin ardından Afrika Boynuzu'na ulaştığını ve deniz tabanından itibaren 7 bin 500 metre derinliğe inerek dünyanın en derin ikinci sondajına imza atacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 17:57, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 18:30
Çağrı Bey, Somali'de göreve başladı: Dünyanın en derin ikinci sondajı olacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisini karşılama töreninde konuştu.

2024 Ekim'de Oruç Reis sismik araştırma gemisini karşılamak için yine Mogadişu Limanı'nda olduklarını anımsatan Bayraktar, "O zaman yine bugünkü gibi heyecanlı ve coşkulu bir tören tertip edilmişti. Ardından Oruç Reis gemimiz Somali açıklarında 7 ay süren sismik çalışma yürüttü. 3 farklı blokta toplam 4 bin 464 kilometrekarelik 3 boyutlu sismik veri topladı." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, yapılan sismik çalışmaların sonucunda bölgede umut vadeden jeolojik yapının gözlemlendiğini aktararak, "Kuyunun adını, Somali'de yeni doğan ilk bebek anlamına gelen 'Curad' koyduk. Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki ilk kuyumuz olan Curad-1 ile inanıyorum ki enerjide Somali'de yeni bir dönem açılıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey gemileriyle dünyanın en büyük 4. derin deniz arama filosuna sahip ülkesi haline geldiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçen 10 yılda geliştirdiğimiz kabiliyet ve tecrübeli insan kaynağımızla, Karadeniz'de doğal gaz bulduk ve şimdi ülkemizdeki 4 milyon evin ihtiyacını buradan üretiyoruz. Türkiye Petrolleri'ndeki jeologlarımız, petrol mühendislerimiz, doğal gaz mühendislerimiz ve jeofizikçilerimizle bugün Afrika'dayız. Her biri alanında uzman çalışanlarımız ve milli enerji filomuz sayesinde kıtanın en doğusunda yer alan Afrika Boynuzu'nda göreve hazırız. Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol, doğal gaz aramacılığında artık yeni bir dönem başlıyor."

Bayraktar, Çağrı Bey'in Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını Somali'de gerçekleştireceğini dile getirerek, "Gemimizi 15 Şubat'ta Taşucu Limanı'ndan Somalili bakan arkadaşlarımla birlikte uğurladık. Çağrı Bey, 114 metrelik kule yüksekliği sebebiyle önce Akdeniz'i bir ucundan bir ucuna geçti. Sonra Afrika kıtasını baştan sona dolaştı ve 53 günlük seyrüseferin ardından Mogadişu açıklarına demirledi." sözlerini sarf etti.

- Sondaj 7 bin 500 metre derinlikte yapılacak

Alparslan Bayraktar, geminin görev yapacağı kuyunun bulunduğu bölgenin açık denizde, kıyıdan 370 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Deniz tabanından itibaren yaklaşık 4 bin metrelik sondaj planladıklarını ifade eden Bayraktar, "Toplamda 7 bin 500 metrelik bir derinliğe ulaşacağız. Bu yönüyle Curad-1, dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olacak. Çağrı Bey'e bu kritik görevde Altan, Korkut ve Sancar isimli gemilerimiz refakat edecek." dedi.

Bayraktar, destek gemilerinin malzeme ve yakıt temininde, personel sevkiyatında ve konumlandırma operasyonlarında görev üstleneceğini vurgulayarak, Somali misyonunda gemilerde ve karada toplam 500 personelin 6 haftalık vardiyalar halinde çalışacağını dile getirdi.

Filoyu zorlu bir görevin beklediğinin altını çizen Bayraktar, "Özellikle Muson mevsiminde deniz hareketliliği ve yağışlarla mücadele etmek zorunda kalacaklar ancak hem milletimizin hem Somali halkının duaları onların yanında olacak. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonumuzu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı planlıyoruz. Donanmamıza ait TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz unsurlarımız da Somali açık denizlerinde enerji filomuzu koruyacak." diye konuştu.

- Türkiye, hidrokarbon aramada yeni bir sayfa açıyor

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Mogadişu'ya gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaret ile Somali'de önemli bir dönüm noktası yaşandığını belirtti.

Kriz döneminde Somali halkıyla yapılan dayanışmanın küresel kamuoyunun dikkatini çektiğini kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı saygı, güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı ilişkilerimiz 2011'den bu yana yoğun bir ivme kazandı. Yatırımdan ticarete, savunmadan enerjiye birçok alanda işbirlikleri geliştirdik. Türkiye bugün itibarıyla sınırları dışında da derin deniz sondajı yapan ülkeler ligine yükseliyor. İnanıyorum ki Oruç Reis ile başlayan, Çağrı Bey ile devam eden bu süreç, hem Türkiye-Somali ilişkileri hem de Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyor. Türk enerji tarihinde Somali görevi, denizaşırı arama ve üretim faaliyetlerindeki teknik kapasitesini ve operasyonel kabiliyetini farklı bir seviyeye yükselttiğinin önemli bir göstergesi."

Bayraktar, bu faaliyetin Türkiye'yi uluslararası alanda daha görünür kılacağını belirterek, "Bu zor ve meşakkatli yolda bizlere istikamet ve hedef gösteren, her zaman destek verip güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkesinin adeta kaderini değiştirecek stratejik adımları kararlılıkla atan Somali Devlet Başkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud'a bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu önemli projenin sadece Somali'ye değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Somali'de görev alan personele başarılar dileyen Bayraktar, "Buradan inşallah birkaç ay sonra hayırlı bir haber, güzel bir keşif müjdesini hem Somali halkına hem de milletimize vermek inancıyla sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, bizleri muvaffak eylesin ve Türkiye-Somali dostluğu daim olsun." dedi.

