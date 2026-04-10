Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü

Uzun süredir konuşulan "yargılama sürelerinin kısalması" konusunda atılan adımlar sonrasında yargıda hızlanma dönemi başladı.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Yüksek Mahkemelerde dosyaların ortalama görülme süresi azaldı. Bu süreler bölge idare mahkemelerinde 2024'te 136 günden 2025'te 111 güne, bölge adliye hukuk mahkemelerinde 2024'te 373 günden 2025'te 371 güne, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 2023'te 96 günden 2025'te 65 güne düştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2016'da yıl içinde açılan dosya sayısı 402 bin 671 iken 2025'te 156 bin 469'a düştü. Yargıtay Genel Kurulları ve dava dairelerine 2016'da yıl içinde açılan dosya sayıları da 806 bin 488 iken, 2025'te yüzde 68,6 oranında azalarak 253 bin 571 oldu.

TEMİZLEME ORANI YÜKSELDİ



İdare Mahkemelerinde de temizleme oranı (Belirli bir dönemde karara bağlanan dosya sayısının, aynı dönemde gelen yeni dosya sayısına bölünmesiyle elde edilen yüzde değeri) yükseldi. 2024'te yüzde 100 olan temizleme oranı, 2025'te yüzde 108,1 oldu. 2025'te toplam gelen dosyaların yüzde 69,9'u karara bağlandı. Yabancılar ve uluslararası koruma mevzuatına ilişkin işler davalarına ait 2024'te yüzde 109,1 olan temizleme oranı, 2025'te yüzde 122,9'a yükseldi. Ortalama görülme süresi ise 2024'te 139 gün iken 2025'te yüzde 18,7 oranında azalarak 113 güne düştü. Afet işleri davalarında ise 2024'te yüzde 126,8 olan dosya temizleme oranı, 2025'te yüzde 160'a sıçradı.

10 YIL SÜREN BOŞANMA DAVASI



Daha önce bazı çekişmeli boşanma davalarının 8-10 yıl sürdüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürece tepki göstermişti. Edilen bilgiye göre, en çok uzayan davalar arasında olan boşanma davalarını hızlandırmak, 12. Yargı paketinde öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Boşanma davalarında gazetemizin sık sık dile getirdiği uzlaşma ve ara buluculuk faaliyetleri ön planda olacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren uzlaştırma bürolarına gelen 155 bin 815 dosyanın 35 bin 587'si uzlaşma ile sonuçlanmıştı. Uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamaları yeni yargı paketiyle daha da yaygınlaştırılacak.