İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Esenler'de asker eğlencesinde cinayet

Esenler'de asker eğlencesi için toplanan gençlerle tartışan şahıs kurşun yağdırdı. Saldırıda ağır yaralanan 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, hastanede 14 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 12:34, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 14:39
Olay, 19 Nisan'da Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için toplanan gençler, hızla araç kullanarak mahalleden geçen Derviş G. (17) ile tartıştı. Kısa bir süre sonra olay yerine yaya olarak dönen Derviş G., kalabalığa kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer, 14 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Zanlı Derviş G. polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf Arda Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çocuğun cenazesini teslim alan ailesi, gözyaşları döktü.

Aile yakını Muhammet Dündar yaşananları anlatarak, "Gençlerin askerlik eğlencesi vardı. Bir kavga esnasında başka bir çocuk silahını getirmiş. Kavga ettiği çocuğa sıkıyor, kurşun Yusuf'a geliyor. Yusuf masum. 14 gün hastanede bekledik. Vefat haberi geldi" ifadelerini kullandı.

Saldırı sırasında Yusuf Arda Özer'in yanında bulunan arkadaşı Yusuf Can ise, "Ehliyeti ruhsatı yok. Yaşı da yetmiyor. Arabayla geziyor herkese bulaşıyordu. Bir tartışma çıktı. Bir silah alıp geldi. Herkese sıkmaya başladı. O sırada kör kurşun Yusuf'a geldi. 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha fazla dayanamadı" şeklinde konuştu.

Yusuf Arda Özer Esenler'de son yolculuğuna uğurlanacak.

