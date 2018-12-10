Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?

Bilindiği üzere, ilk aşama başvuruları sonrasında, 3 Aralık'ta sözlü sınav yerleri açıklanmış ve adayların 10 ila 31 aralık tarihleri arasında sözlü sınava alınacağı belirtilmişti.

10 Aralık itibariyle 60 bin aday, sözleşmeli öğretmen olabilmek için tek tek sözlü sınava alınacak.

Sınava girecek veya giren adaylar, değerlendirmelerini memurlar.net forumundan paylaşacak.

Tüm adayları memurlar.net forumuna bekliyoruz.

2017 yılında mülakata giren bir adayın memurlar.net forumundaki paylaşımı

Mülakata girdiğim için yardımcı olmak amaçlı bildiklerimi yazayım dedim. Biraz karmaşık bir forum. Toplu bilgi olsun sizlere diye bu başlığı da ben açmış olayım.

Tamamen geçen yılı referans alarak yazıyorum. Ve kendi mülakatımı tabii ki.

+Kimlik kartıyla gidiyorsunuz.

+Salona alınıp bekletiliyorsunuz. Daha sonra sırayla isminiz okunuyor. Odaya giriyorsunuz.

+Benim olduğum yerde masa sandalye vardı. Oturmamı istediler. Oturdum.

+Komisyonda 3 kişi var.

+Kimliğimi aldılar. Masadaki zarflardan birini seçmemi istediler.

+Zarfı aldım sandalyeye oturdum. Zarfa ad soyad imza.

+Zarftan çıkan soruları yüksek sesle okumamı istediler. Okudum. Diğer soruya geçmeden cevap verdim.

Bu sırada karşılıklı konuşmalar da yaşadık. (Ekstra soru ya da tartışma gibi)

+Diğer soru da aynı şekilde.

+Kılavuzda yer alan değerlendirme formunu görmedim ya da herhangi bir not alınmadı ben içerdeyken. Yani değerlendirme neye göre bilmiyorum. Biz oradan çıktıktan sonra puanlama yapılıyor demek ki...

+Üyelerden birinin önünde bilgisayar var o oradan bir şeyler takip ediyor. Tahminim kişisel bilgilerinize bakıyor o esnada.

Tüm adayları memurlar.net forumuna bekliyoruz.

Sınava giren arkadaşlar, yaşadıklarını 0 532 540 0 590 nolu hattan bizimle paylaşabilirler.