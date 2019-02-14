Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 azaldı
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 azaldı
|14 Şubat 2019 10:05
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1, imalat sanayi sektörü endeksi %10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.
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