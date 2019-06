Siyasi partiler arasında bayramlaşma

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi.

AK Parti'ye bayram ziyaretleri

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Burak Yıldız'dan oluşan heyet karşıladı.

AK Parti'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyeti geldi.

Tüm Türkiye'nin bayramını kutlayan Kaya, bayramların kucaklaşmanın en önemli günü olduğunu söyledi. Türkiye'nin; sevginin, dostluğun ve kardeşliğin asla kaybolmadığı, 82 milyonun birbirine kem gözle bakmayacağı günlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kaya, "Biz siyasi partiler, bayramlarda birbirimizle kucaklaşıyoruz, iyi dileklerde bulunuyoruz ama bayramlar geçtiğinde dilimiz hemen değişiyor. Bizim temennimiz şudur, 82 milyonun bizim sevgi diline ve adalet duygumuza ihtiyacı var. Yüreğimizden sevgiyi, değerlerimizden adalet duygusunu hiç kaybetmeyeceğimiz gün Türkiye'nin günüdür. Çünkü bizim sevdamız ve umudumuz Türkiye." diye konuştu.

Sarıeroğlu da 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinerek, bayram tatilinde memleketlerine giden İstanbul seçmeninin vatandaşlık görevini yapmak ve oy kullanmak için bayram sonrası dönmelerinin önemine işaret etti.

MHP heyetinin AK Parti ziyareti

CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi'ne gelmekten mutluluk duyduklarını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım "Çok şükür ramazandan sonra bayrama eriştik, inşallah bu ramazan ve bayram memleketimiz için hayırlara vesile olur. Milletimiz orucunu tuttu, duasını etti, namazını kıldı. İnşallah dualarımız kabul olur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP ailesinin bayramını tebrik eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinden yüzlerinin akıyla, güzel bir başarıyla çıktıklarının altını çizen Sarıeroğlu, "Aynı hassasiyetle şimdi İstanbul'un daha da güzel olması için yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bayram nedeniyle adayımız Sayın Binali Yıldırım'ın Sivas, Kastamonu, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da programları olacak. Sonrasında bizler de yanında yoğun bir çalışma temposuyla 23 Haziran'a kadar gideceğiz. Milletimizin iradesi neyse başımızın üzerine. Biz gayretimizi ortaya koyacağız, inşallah sonrasında milletimiz sandıkta gönlünden geçeni, iradesi neyse onu ortaya koyacak. Ondan sonra İstanbul'a daha güzel hizmetler için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'nin AK Parti ziyareti

İYİ Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki heyet AK Parti'yi ziyaret etti.

Seymen, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinerek, "İnşallah demokratik bir yarış olacak. Artık ülkenin şu seçim atmosferinden çıkıp daha ciddi sorunlarımıza hep beraber hem iktidar hem muhalefet olarak eğilmemizin zamanı diye düşünüyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu da ramazanın manevi iklimi itibarıyla herkesin ihtiyaç duyduğu bir atmosfer yarattığını belirtti. İstanbul seçimine az bir zaman kaldığını ifade eden Sarıeroğlu, "İnşallah hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve ondan sonra 4 sene seçimsiz bir süreç olacak. 4 seneyi verimli şekilde 82 milyonumuz, ülkemiz için güzel çalışmalarla sürdüreceğiz. İnşallah her şeyin daha da güzel olacağına biz inanıyoruz hem İstanbul hem Türkiye için." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin AK Parti ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve Genel İdare Kurulu Yedek Üyesi Ali İmran Bozdağ'dan oluşan Saadet Partisi heyeti de AK Parti'ye ziyarette bulundu.

Ülke olarak birtakım ağır süreçler yaşandığını ifade eden Aydın, "15 Temmuz öncesi ve sonrası vesaire bütün bu yaşadıklarımız gerçekten büyük bir sorumlulukla hareket etmemiz gerektiğini ispat ediyor. Bu sorumluluklarla ülkemizin var olan karamsarlıklarının izalesine vesile olmamız gerektiğini gösteriyor. Tekrar bayramların ülkemize, insanımıza iyilikler, güzellikler getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu ise Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da güzel bir fotoğraf vardı. Tüm Türkiye bu fotoğraftan büyük bir memnuniyet duydu. Bugünkü bayramlaşmamızda da o fotoğrafın yansımalarını görüyoruz. Hep birlikte Türkiye'yiz, farklılıklarımız, zenginliğimiz. Siyaset içerisinde rekabet barındırıyor, doğasında var. 82 milyon vatandaşımıza daha pozitif, güzel sözlerle moral, motive edici hal ve tavırlar içerisinde olmak önemli. İnşallah hep birlikte, güçlü Türkiye olarak, 82 milyon olarak yolumuza devam edeceğiz."

BBP'nin AK Parti ziyareti

Saadet Partisi'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyeti AK Parti'ye geldi.

Yelis, 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu, parti olarak o zaman İstanbul'da 52 bin oy aldıklarını, 31 Mart seçimlerinde ise 104 bin oya ulaştıklarını, Türkiye genelinde de yüzde 2 civarında oy aldıklarını söyledi. Yelis, "Seçimlerde 13 bin oyla başkanlık el değiştirince siyasetteki üzerimize düşen görevler daha da arttı. Biz son 31 Mart'ta da 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı lehine aday çıkarmamıştık. İstanbul'da da yarı ilçelerde aday çıkarmamıştık. İnşallah bu seçim hayırlı olur." dedi.

Sarıeroğlu ise AK Parti ailesi olarak ilk günden itibaren sandıklarda yaşanan usulsüzlüklerin tespitiyle alakalı çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda sandıkların tekrar sayılmasını istediklerini hatırlattı.

Başvuruları neticesinde sandıkların sadece yüzde 10'unun yeniden sayıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, aradaki farkın 27 binlerden 13 binlere düştüğünü söyledi. Geçersiz oyların da çok yüksek olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Bizim talebimiz yerine gelmiş olsaydı bir seçim yenilemesi değil şu anda o sandıkların sayımıyla sonuçlanmış bir süreç olacaktı. Ama tabii itiraz edildi ve sandıkların tamamının sayılmasıyla ilgili talebimiz reddedildi. Sonrasında da YSK tarafından ramazan ayının ilk günlerinde seçim yenilenmesiyle alakalı hukuki olarak yaptığımız süreçlerin sonrasında seçim kanununun vermiş olduğu süreçler çerçevesinde hukuki süreç gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

HÜDA PAR'ın AK Parti ziyareti

HÜDA PAR heyeti adına konuşan Genel Sekreter Şehzade Demir, İstanbul seçimlerinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin içine sinecek bir seçim sürecinin yaşanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Halkın özgür iradesinin yansıyabileceği ve adil şeffaf bir seçim olmasını dileyen Demir, parti liderlerinin birleştirici, bütünleştirici mesajlar vermesi gerektiğini ifade etti.

Sarıeroğlu ise 17 yıldır olduğu gibi şu anda da yoğun olarak ülke meseleleriyle alakalı düzenlemelerin yapıldığı bir dönem yaşandığını anlatarak AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana reformların partisi olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin 17 yılda çok güçlü bir ekonomi haline geldiğini belirten Sarıeroğlu, "Türkiye, sağlam bir ekonomi üzerinde yükselmiş olmasaydı ağustos ayından itibaren yaşadığımız saldırılara karşı bu kadar güçlü bir duruş sergileme imkanı olmayabilirdi." dedi.

AK Parti'ye DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de ziyarette bulundu. ANAVATAN heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere 19 Mayıs'ta Samsun'da çekilen siyasi parti liderlerinin yer aldığı fotoğrafı hediye etti.

CHP'ye bayram ziyaretleri

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, DSP, Vatan Partisi, İYİ Parti, HDP, BBP MHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret etti.

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gelen AK Parti'nin Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör'den oluşan heyeti, Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya tarafından karşılandı.

Yaş olarak tüm heyet üyelerinden büyük olduğunu belirten Çeviköz, geçmişe göre bayramlaşma anlayışının da değiştiğine dikkati çekti. Bayramlaşmanın Türk kültüründeki önemine değinen Çeviköz, bayramların kardeşliğin, dostluğun, birliğin, beraberliğin öne çıkarıldığı bir dönem olduğuna işaret etti.

Çeviköz, "Hepimizin gayesi ülkemizin geleceğinin huzur içinde olması ve gelecek nesillere iyi bir ortam bırakmak." ifadesini kullandı.

Orhan Yegin ise rekabetin her alanda hayatın içerisinde yer aldığına vurgu yaparak, "Her birimiz bütün rakiplerimizle farklı alanlarda, siyasette, sivil toplumda, hayatın her alanında bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Tabii bu rekabet dönemsel olarak dile, üsluba, yöntemlere farkı şekillerde yansıyabiliyor. Bayramlar ise bütün rekabetlerin, tartışmaların bir kenara bırakıldığı günlerdir." diye konuştu.

Yegin, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere bütün vatandaşların bayramını kutlarken, "Cenabı Allah memleketimizi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, bolluk, bereket içerisinde nice bayramlara ulaştırsın. İnşallah dönüş yolunda trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşamayız." temennisinde bulundu.

DSP ziyaretinde İstanbul konuşuldu

AK Parti'nin ziyaretinin ardından CHP'yi, Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve İbrahim Yumuşak ile Parti Meclisi (PM) Üyesi Tuğçe Tekeş'ten oluşan DSP heyeti ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gürel, İstanbul seçimlerinde bir hak gasbının olduğunu, bu hakkın yerini bulacağını kaydederek, burada Millet İttifakı'nın kazanacağına inandıklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de değişimin demokrasiyle, seçimle olması gerektiğinin önemine işaret ederek, "İstanbul seçimlerinin en adil, en demokratik ve en hakka hukuka uygun şekilde geçmesi için biz CHP olarak her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın sandığa giderken içlerinin huzur içinde olması gerekiyor ve sandığa da mutlaka gitmeleri gerekiyor. Çünkü ülkemizde demokratik değişim ancak sandıkla olacaktır. Bunun da güvencesini biz, İstanbul seçimleri için sağlamış durumdayız. Her sandıkta bir avukat bulunduracağız." diye konuştu.

Vatan Partisinin CHP'yi ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Senem'e ziyaretinde üniversite öğrencisi iki genç eşlik etti.

Gençlerin bayramlaşma geleneğini içselleştirmesinin önemine değinen Ünal Çeviköz, Türkiye olarak gençlere çok güvendiklerini söyledi. Çeviköz, "Türkiye uzun zamandır siyasi rekabet ortamında yaşıyor. Bundan en kısa sürede kurtulup, gençlerin geleceği güvenle baktığı bir ülke olmak istiyoruz." dedi.

İYİ Parti'nin CHP'yi ziyareti

CHP Genel Merkezi'ne gelen heyetleri Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki İYİ Parti heyetinin CHP'yi ziyaretinde ağırlıklı olarak 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri konuşuldu.

Ünal Çeviköz, bayramdan sonra hızlı çalışmayı gerektirecek bir döneme girileceğinin altını çizerek CHP olarak bunun hazırlığında olduklarını söyledi.

Hasan Seymen de 31 Mart seçimlerinin milletin demokrasiye inancını artırdığını, ileriye daha umutla bakmaya vesile olduğunu belirtti.

HDP heyetinin CHP'yi ziyareti

HDP adına Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi İlknur Birol, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Birol, Türkiye toplumunun gerginlikten yıldığını, toplumun bunu hak etmediğini söyledi. İstanbul seçiminin, demokrasi ve iyilik isteyenler için önemli bir dönemeç olacağını ifade eden Birol, "Kadınların, erkeklerin, en çok da çocukların yüzlerinin güldüğü bir ülke için üstümüze düşeni güler yüzümüzle yapmaya devam etmeye çalışacağız." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyeti de CHP'yi ziyaret ederek bayramı kutladı. Bu ziyarette de Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle dış politika ve İstanbul seçimleri konuşuldu.

MHP'nin CHP'yi ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki MHP heyetinin ziyaretinde ağırlıklı olarak İstanbul'da yenilenmesine karar verilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve ekonomide yaşanan gelişmeler konuşuldu.

Şehit acısı yaşayan ailelere başsağlığı dileyip ailelerin bayramını kutlayan Ünal Çeviköz, "Allah, kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Bu dönem geçecektir, Türkiye'nin önündeki bu sıkıntılar elbette aşılacaktır." dedi.

Türkiye'de siyasette önemli bir dönüşümün olduğunu, yeni sistemde ittifaklarla yarışıldığını belirten Çeviköz, seçim barajının düşürülerek her siyasi görüşe temsil hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Çeviköz, Türkiye nüfusunun genç ve dinamik olduğunu dile getirerek, "Dinamik toplumların ekonomileri de dinamik olmalıdır. Ekonomik bakımdan çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Umarız bunların da aşılacağı bir gün gelecektir seçimlerden sonra. Üretim önemli. Son zamanlarda Türkiye bir üretim ekonomisi olmaktan ziyade maalesef bir tüketim toplumu olma yönünde hızla ilerliyor." diye konuştu.

Tasarrufun önemine işaret eden Çeviköz, Türkiye'de ciddi bir harcama, tüketim ve bazı makamlarda israfın olduğunu ifade etti.

MHP'ye bayram ziyaretleri

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, MHP'yi AK Parti, CHP, Saadet Partisi, DSP, BBP, DP ve Anavatan Partisi heyetleri ziyaret etti.

AK Parti'nin MHP ziyareti

MHP'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile MYK Üyesi Necmi Yıldırım karşıladı.

Bayramlaşmaya gelen AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt Çakar yer aldı.

İşler, Türkiye'nin zor bir dönemde ve zor bir bölgede bulunduğunu belirterek, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

MHP ile birlikte Cumhur İttifakı olarak ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği ve bekası için hareket ettiklerini belirten İşler, şöyle konuştu:

"Seçimleri atlattık. Sadece İstanbul'da seçimler tekrar ediliyor. İnşallah 23 Haziran'da huzur ve kardeşlik içerisinde, şaibesiz bir seçim yaşarız. Artık seçimler dönemini kapatıp, ülke olarak 2023'e kadar önümüze bakmamız lazım. Yapacağımız çok işimiz var, kaybedeceğimiz vaktimiz yok."

Mevlüt Karakaya da İşler'in düşünce ve temennilerine katıldıklarını ifade ederek, Türkiye gibi MHP'nin de geçmişte baskı ve siyasi operasyonlara maruz kaldığını belirtti.

İstanbul seçimlerine de değinen Karakaya, "İnşallah İstanbul seçimleri 23 Haziran'da kazasız belasız, üzerinde herhangi bir şaibe kalmadan tamamlanır. Tabii biz Cumhur İttifakı olarak ittifak adayımızın bu işte başarılı olmasını istiyoruz. Sonuç itibarıyla kararı verecek olan Türk milletidir. Hepimiz de ona boyun eğip, kararına rıza göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

CHP'nin MHP ziyareti

CHP'yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel MHP'yi ziyaret etti.

Kaya, toplumun kucaklaşmaya ihtiyacının olduğunu ifade ederek, vatandaşların kucaklaşmaya başladığını toplumun siyasetçilerden de kucaklaşmalarını beklediklerini bildirdi.

Tüm vatandaşları bayramını kutlayan Kaya, "İnsanlarımızın ölmediği, şehit cenazelerinin gelmediği, anaların gözyaşı dökmediği bir Türkiye'yi gelecek nesillere armağan etmek bizim görevimiz. Çünkü hem çocuklar hem kadınlar bize umutla bakıyorlar. Biz her şeyin çok güzel olacağını biliyoruz. Bunun için elimizden gelen her türlü gayreti yapmamız gerekir. Bizim temennimiz sevgi ve adalet dilini bayramdan sonraki dönemde de devam ettirmek." dedi.

Karakaya da Türkiye'nin son yıllardaki seçimler nedeniyle rekabet içerisinde olduğunu belirterek, 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin ardından yapısal dönüşümlere ağırlık verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

DSP'nin MHP ziyareti

MHP'yi, Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel, İbrahim Yumuşak ve PM üyesi Tuğçe Tekçe'den oluşan DSP heyeti de ziyaret etti.

Ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması konusundaki açıklamalarını anımsatan Gürel, Bahçeli'nin bu konudaki kararlılığının devam etmesini istediklerini söyledi.

Saadet Partisi'nin MHP ziyareti

Saadet Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ali İmran Bozdoğan'dan oluşan heyet MHP'ye bayramlaşmaya geldi.

Aydın'ın birlik beraberlik mesajları üzerine Karakaya, partiler arasında dini bayramlarda yapılan bayramlaşma programlarının önemine değindi. Bu programların basın sayesinde geniş kitlelere ulaştığına dikkati çeken Karakaya, bunun topluma olumlu yansımalarının olduğunu dile getirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis, İsmet Bağcı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Ünsal'dan oluşan heyet de MHP'yi ziyaret etti.

Yelis ile Karakaya arasında samimi bir havada geçen ziyarette, İstanbul seçimleri konuşuldu.

DP'nin MHP ziyareti

MHP'yi Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal, Kadın Kolları Genel Başkanı Nuran Deniz ve Cahit Karakuş'tan oluşan Demokrat Parti heyeti ziyaret etti.

Ziyarette, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'na tam destek verdiklerini bildiren Karakaya, harekatta şehit olan askerleri rahmetle andı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir operasyon gücüne sahip olduğunu belirten Karakaya, "Son yıllarda terörle mücadele konusunda ciddi başarılar elde edildi. Bu konuda hala yapılacak çok şey var. Terörle mücadele sahada yapılan operasyonlardan ibaret değil. Bunun iç ve dış boyutu var. Türkiye'yi terör mücadele konusunda uluslararası toplum yalnız bırakıyor." dedi.

Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünsal ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Semih Narlı'dan oluşan Anavatan Partisi heyeti de MHP'yi ziyaret geldi.

Anavatan Partisi heyeti ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti liderlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'daki 100. yıl törenlerinde çektirdiği fotoğrafı MHP heyetine armağan etti.

Saadet Partisine bayram ziyaretleri

AK Parti, MHP, CHP, DP, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi, HDP, DSP ve HÜDA PAR heyetleri, Saadet Partisine bayram ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi'nin Balgat'taki eğitim binasına gelen heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Genel İdare Kurulu Üyesi Hüseyin Hacıabdullahoğlu ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cebrail Gümüş ağırladı.

Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt Çakar'dan oluşan AK Parti heyetinin ziyaretinde, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin konular gündeme geldi.

Emrullah İşler, bir an önce seçimlerin sonlandırılması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin artık kaybedecek vaktinin olmadığını belirtti.

Türkiye'nin yer aldığı bölgenin ciddi meydan okumalarla, operasyonlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden İşler, İslam coğrafyasında çok büyük sıkıntılar bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tüm zorlukları aşabileceğine inandığını ifade eden İşler, "Sıkıntılarımız oluyor, bazen sert tartışmalar, ihtilaflar oluyor. İttifak edeceğimiz çok husus var, ortak paydalarımız çok. İnşallah milletçe bunu başarıp güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyeti de Saadet Partisini ziyaret etti.

Kaya, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla huzura ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek sözlerini şunları söyledi:

"Bu kadar ekonomik krizin had safhada olduğu, işsizliğin ve yoksulluğun en tavan yaptığı dönemde sevgiden ve adaletten yoksun bir bayram yaşıyoruz. Siyasi partiler birbiriyle kucaklaşıyor ama bu kucaklaşma eğer sevgiden ve adaletten yoksunsa bu sahte oluyor. Türkiye'nin kalıcı bir sevgiye ve adalet duygusuna ihtiyacı var. Adalet ve sevgi duygusu toplumda yok olursa bayramların yaşanması ve yaşatılması çok mümkün değil."

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyeti ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki heyet de Saadet Partisini ziyaret etti.

Diğer partiler

Saadet Partisine ayrıca Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı İlknur Birol, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyetler de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde, yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.