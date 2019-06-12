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Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti

İzmit Belediyesi'nde birim müdürlerinin kullandığı makam araçları iade edildi
 12 Haziran 2019 12:35
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Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti

Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit Belediye Başkanı seçilmesinin ardından başlatılan tasarruf tedbirleri kapsamında eski başkan Nevzat Doğan döneminde başkan yardımcıları, Özel Kalem Müdürü ve meclis üyesi Mehmet Çetin'in kullandığı 7 makam aracıyla Süper Hizmet Masası'nda kullanılan 2 hafif ticari araç firmaya iade edildi. Makam araçlarının iade edilmesiyle birlikte kira ve yakıt dahil İzmit Belediyesi'nin ayda ortalama 50 bin lira tasarruf edeceği kaydedildi.

Belediyede boşa harcanan her kuruşun vatandaşın cebinden çıktığını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Belediye Başkanlığı görevine başladığım ilk günden itibaren öncelikli olarak gereksiz harcamaların önüne geçmek için düğmeye bastık. Boşa yapılan harcamaların içerisinde, sayısı gereğinden çok fazla olan makam araçları yer alıyordu. İlk işimiz geçmiş dönem belediye başkanı için kiralanan makam aracını iade etmek oldu. Milletvekilliğimden beri kendi şahsi aracımı kullanıyorum. Belediye başkan yardımcıları, koordinatörler için kiralanan ve mesai dışında da kendi şahsi araçlarıymış gibi kullanılan makam araçlarını iade ettik. Bundan sonra başkan yardımcılarımız dahil tüm müdürlükler ihtiyaçlarını havuzdaki araçlardan sağlayacak. Biz Allah korkusuyla hizmet ediyoruz, hiçbir vatandaşımızın kuruşunu boşa harcatmayacağız" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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