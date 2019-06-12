Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
|12 Haziran 2019 12:35
|Yazdır
Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit Belediye Başkanı seçilmesinin ardından başlatılan tasarruf tedbirleri kapsamında eski başkan Nevzat Doğan döneminde başkan yardımcıları, Özel Kalem Müdürü ve meclis üyesi Mehmet Çetin'in kullandığı 7 makam aracıyla Süper Hizmet Masası'nda kullanılan 2 hafif ticari araç firmaya iade edildi. Makam araçlarının iade edilmesiyle birlikte kira ve yakıt dahil İzmit Belediyesi'nin ayda ortalama 50 bin lira tasarruf edeceği kaydedildi.
Belediyede boşa harcanan her kuruşun vatandaşın cebinden çıktığını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Belediye Başkanlığı görevine başladığım ilk günden itibaren öncelikli olarak gereksiz harcamaların önüne geçmek için düğmeye bastık. Boşa yapılan harcamaların içerisinde, sayısı gereğinden çok fazla olan makam araçları yer alıyordu. İlk işimiz geçmiş dönem belediye başkanı için kiralanan makam aracını iade etmek oldu. Milletvekilliğimden beri kendi şahsi aracımı kullanıyorum. Belediye başkan yardımcıları, koordinatörler için kiralanan ve mesai dışında da kendi şahsi araçlarıymış gibi kullanılan makam araçlarını iade ettik. Bundan sonra başkan yardımcılarımız dahil tüm müdürlükler ihtiyaçlarını havuzdaki araçlardan sağlayacak. Biz Allah korkusuyla hizmet ediyoruz, hiçbir vatandaşımızın kuruşunu boşa harcatmayacağız" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde 3 temel kriterimiz var
12 Haziran 2019 13:44
|Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasına cevap
12 Haziran 2019 13:41
|7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı
12 Haziran 2019 12:43
|Bakan Pakdemirli'den orman köylülerine destek sözü
12 Haziran 2019 12:31
|'İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ilerliyor'
12 Haziran 2019 12:25
|Çavuşoğlu: Maalesef doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik!
12 Haziran 2019 11:56
|Akar: ABD'li Bakan'ın mektubu müttefiklik ruhuna uygun değil!
12 Haziran 2019 11:45
|Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek
12 Haziran 2019 10:25
|AK Parti grubu yeni askerlik düzenlemesini ele alacak
12 Haziran 2019 09:33
|Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
12 Haziran 2019 08:59