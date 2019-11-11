Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; "(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." hükümleri uyarınca sözleşmeli öğretmenlikte üç yılını tamamlayanlar bulundukları yerde kadrolu öğretmenliğe atanmışlardır.

Ayrıca; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 4. fıkrasında; "Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların geçmiş üç yıl hizmetleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesinde; "(1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.

(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmaları şartıyla il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(3) İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe atanmak isteyenler ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmaz.

(4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesinde yer alan hükümlere göre bir öğretmenin il içi/il dışı yer değiştirebilmesi için 30 Eylül tarihi itibariyle 3 yıl hizmet süresini doldurması gerekmektedir. Fakat 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; "Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar," hüküm nedeniyle sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların geçmiş üç yıl hizmetlerine artı olarak artı bir yıl daha çalışmaları gerekmektedir.

Peki sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlar il içi/il dışı ne zaman yer değiştirme isteğinde bulunabilir?

Sözleşmeli öğretmenlerden 3 yılını dolduranlar, Ekim 2019 yılında kadroya atandıkları için 2020 yılının Ekim ayında ilave bir yıllarını tamamlayacaklardır. Yine bu öğretmenlerimiz Yönetmeliğe göre 30 Eylül tarihi baz alınacağından, 2020 yılı dönemi Mayıs ayında yapılacak olan hem il içi hemde Haziran ayında yapılacak olan il dışı yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır. Bu nedenle takvim olarak bir yıl daha fazla çalışacaklardır. Ancak 2021 yılı Mayıs ayında il içi ve Haziran ayında il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenlerimizden zorunlu hizmetini bu sürelerde tamamlayanlar istedikleri yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri gibi zorunlu hizmeti bitmemiş olanlar sadece zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Ahmet KANDEMİR