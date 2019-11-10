Erdoğan: Harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, Beştepe'de Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma programında yaptığı konuşmada "harf devrimi ile her şeyin sıfırlandığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuştu.

Erdoğan, cumhuriyeti yüceltmek için geçmişi yok sayanların "kendi geçmişlerinden utandığını" söylerken şu ifadeleri kullandı:

Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık.

Osmanlı'ya sürekli hakaret ve aşağılamayı siyaset tarzı haline getirmenin cehalet, gaflet ve art niyet olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı

"Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanlar'ın uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir"

dedi.

Osmanlı'ya yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan,

"Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlının kendi silah sanayi yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır iftiradır"

dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Harf devrimiyle adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma-yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadı ama bunun suçunu Osmanlı'ya yüklemek bir bühtandır.

Erdoğan, programdaki konuşmasını "Atatürk'ü anmak lafla değil icraatle olur" diyerek sonlandırdı.