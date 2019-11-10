Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi
|10 Kasım 2019 20:16
|Yazdır
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğu belirtildi.
TRUMP TARAFINDAN DA DİLE GETİRİLECEK
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu, bu konunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti.
"BÜYÜK BİR MEMNUNİYETSİZLİK DUYDUK"
O'Brien, Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili anlaşması ile ilgili yorumunda, "Bundan büyük bir memnuniyetsizlik duyduk" diye konuştu.
Rusya ve Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye temini konusunda Eylül 2017'de anlaşmaya imza atmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da tamamlamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li Özgür Özel kendi mahallesinden seçilemedi
10 Kasım 2019 21:21
|Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı
10 Kasım 2019 21:08
|Erdoğan'ın sözleri İran'da büyük yankı uyandırdı
10 Kasım 2019 20:51
|Kılıçdaroğlu, gençlere Atatürk'ü anlattı
10 Kasım 2019 19:26
|Erdoğan: Harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı
10 Kasım 2019 19:15
|Van Valisi, Van Gölü'ne açıldı, ağ çekip, balık ayıkladı
10 Kasım 2019 16:22
|İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı hayatını kaybetti
10 Kasım 2019 16:18
|Destici'den, HDP'ye 'Hazine yardımı' eleştirisi
10 Kasım 2019 16:14
|Bolu'da 10 Kasım töreninde çelenk polemiği
10 Kasım 2019 15:58
|İmamoğlu'nun zorlu bütçe sınavı
10 Kasım 2019 15:50