Sağlık yönetimi bölümüne, sağlık yönetimi mezunları başvuramıyor!

25 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne 1 Profesör, 1 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 4 öğretim elemanı kadrosu ilan edildi.

Söz konusu kadrolarda istenen özel şartlara bakıldığında; kadroların Sağlık Yönetimi Bölümünde ilan edilmesine rağmen hiçbirisinde bu bölüm mezunlarına başvuru imkanı verilmediği görülmektedir.

1- Profesör kadrosu için; "Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak, Yükseköğretimde kalite güvencesi, Uluslararasılaşma, Lisansüstü eğitim ve Yükseköğretim yönetimi konularında yayınları ve deneyimi olmak."

2- Doçent kadrosu için; " Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak ve ahlaki liderlik, yıldırma (mobbing) ile yönetsel etik konularında çalışmaları olmak."

3- Araştırma Görevlisi kadrosu için; "Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri mezunu olmak, İşletme Yönetimi bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak"

4- Araştırma Görevlisi kadrosu için; " İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, davranışsal iktisat konusunda çalışmaları olmak."

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl başında belirlenen ve kamuoyuyla paylaşılan "SAĞLIK, SAĞLIKLA İLGİLİ VEYA İLİŞKİLİ PROGRAMLARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR GENEL İLKELER"de Sağlık Yönetimi bölümünde istihdam edilebilecek öğretim elemanı alanlarına bakıldığında;

"Öğretim üyelerinin en az 1'inin sağlık yönetimi alanından olması zorunludur. Diğer öğretim üyeleri aşağıdaki alanlardan sağlanabilir.

Sağlık Yönetimi,

İşletme,

Yönetim Bilimleri,

Bilişim veya Hukuk,

Tıp,

Hemşirelik,

Diş Hekimliği,

Eczacılık veya Diğer sağlık alanları" yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından Sağlık Yönetimi alanında ilan edilen kadrolarından Yönetim ve Strateji (İşletme Bilim alanının altında yer alıyor) alanında ilan edilen Doçent kadrosu hariç olmak üzere diğer tüm kadrolar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asgari ölçütlere aykırılık teşkil etmektedir.

Dolayısıyla, ilgili vakıf üniversitesi tarafından söz konusu kadroların gerek Yükseköğretim Kurulunun asgari ölçütlerine gerekse ilgili Sağlık Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmesi amacıyla bütünüyle yeniden gözden geçirilerek düzeltilmelidir!