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Sendikanın attığı SMS'e, kişisel veri ihlalinden suç duyurusu

Tokat'ta engelli bir eğitimci, engellilik hali ve telefon numarasının kendi izni olmadan bir sendikayla paylaşıldığı iddiasıyla bunu paylaşan kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.
 04 Aralık 2019 13:22
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Sendikanın attığı SMS'e, kişisel veri ihlalinden suç duyurusu

Tokat Gazetesinde yer alan haber göre; engelli eğitimcinin telefonuna 2 Aralık 2019 tarihinde saat 16.30'da, Eğitim Bir Sen Tokat Şubesinden, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla MEM bünyesinde çalışan tüm engelli arkadaşlarımızla salı sabah saat 09.00'da sendika hizmet binamızda yapacağımız kahvaltı programına katılımınız bizi mutlu edecektir. Katılım durumunuzu saat 18.00'e kadar bilgi veriniz." şeklinde mesaj geldi. Şahıs, mesajı gönderen sendikaya üyeliği bulunmadığını belirterek, kişisel bilgilerinin sendika ile paylaşılmış olduğunu tahmin ederek Tokat Adliyesi'ne şikayette bulunmaya gitti.

Şahsına ait engellilik durumunun, mesajı gönderen sendika tarafından bilinmesinin mümkün olmadığı ve bunun ancak Milli Eğitimdeki MEBBİS'ten temin edilebileceğinden hareketle Kişisel Verilerin Korunması Kanununa muhalefet edildiği iddiasını müşteki olarak dile getirdi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunan eğitimci ifadesinde, "Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6'incı maddesinde, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kesin hükme bağlanmıştır.
'Madde 6-(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.' denilmektedir.
Hiçbir bağım olmayan sendikadan bana kahvaltıya çağrılma mesajı gelmiştir.
Bu mesajdan da anlaşılacağı üzere Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden ya da eğer varsa alınabilecek başka bir kaynaktan özel bilgilerim açık rızam olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılmış, bilinmesini istemediğim engellilik halim iznim olmadan alenileştirilmiştir. Anlaşılmaktadır ki Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS sisteminde bulunan bilgilerimizin güvenliği kalmamıştır. Bu elektronik veri tabanında bulunan başka hangi bilgilerimiz kim ya da kimlerle paylaşılmakta, hangi amaçla işlenmektedir? Bundan menfaat sağlayan kamu görevlileri var mıdır?" diye açıklamalarda bulundu.

Engelli eğitimci özel durumu ve telefon numarasından sendikanın nasıl bilgisinin olduğunun araştırılmasını, bu bilgileri paylaşan kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu beyan ederek ifade tutanağına geçirdi. Konuya dair nasıl bir gelişme olacağını beklemeye başladı.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Söz konusu şikayette mesajı atan sendika Eğitim Bir Sen Tokat 1 Nolu Sendikanın Başkanı Şaban Ceylan dün konuya dair Tokat gazetesine açıklamada bulundu. Şaban Ceylan'ın izahı şöyle oldu:

"Sadece okullarımızda çalışan engelli arkadaşlarımızla 3 Aralık Engelliler günü vesilesi ile birlikte olmak istedik. Kurumsal, şahsi Sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. sistemlerimizde tel numarası olanlara ayrıca mesaj da atarak sadece Merkez ilçemiz engelli eğitim çalışanlarımızı davet ettik. Sendikamız doğrudan kurumumuz çalışanları ile muhatap bir teşkilat yapısına sahip olup hizmet kolumuz itibari ile çalışanları tanır bilir ve iletişim sağlayabiliriz. Eski ve yeni tüm üyelerimize ait bilgiler kendi üye sistemimizde vardır. Sahibi olduğumuz tüm bilgilerin muhafaza edilmesi hassasiyetimiz tamdır. Bu hassasiyeti fazlası ile İl Müdürlüğümüzde de görmekteyiz.

Engellilerle ilgili bir program düzenleyerek hem farkındalık oluşturmak hem de yetkili sendika sıfatımızla engelli eğitim çalışanlarımızın çalışma zorluklarını ve çözüm arayışlarını değerlendirdiğimiz bu toplantıya yaklaşık 30 kişi katılmış olup hiçbir sosyal medya paylaşımı yapılmamıştır.

Engelli çalışanlarımızın haklı beklentilerine çözüm arayışlarımız bu tarz şikayetlere rağmen devam edecektir."

KURUM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, şikayetle ilgili Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Tokat Gazetesi
Memurlar.Net
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