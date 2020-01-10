1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Erdoğdu: İşi olmayan genç nasıl evlensin

CHP'li Erdoğdu: 'Gençler bir an önce evlensin' diyenlerin yönettiği ülkede, gençler en yüksek işsizlik oranını yaşıyor. İşsiz sayısı ve oranı her eğitim grubunda önceki yıla kıyasla artıyor
 10 Ocak 2020 14:58
Yazdır
CHP'li Erdoğdu: İşi olmayan genç nasıl evlensin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Gençler bir an önce evlensin' diyenlerin yönettiği ülkede, gençler en yüksek işsizlik oranını yaşıyor. İşsiz sayısı ve oranı her eğitim grubunda önceki yıla kıyasla artıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekim ayında işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre 180 baz puan artarak, yüzde 13,4 olduğunu ve bir önceki aya göre 40 baz puan azalış gösterdiğini belirten Erdoğdu şunları kaydetti:

"İşgücüne katılım oranı yıllıkta 70, aylıkta 50 baz puan azalarak yüzde 53,0 olurken, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek, geçen yılın aynı dönemine göre 60 baz puan azalışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti."

Genç nüfus olarak kategorize edilen 15-24 yaş arasındaki işsizliğin bir önceki yılın aynı dönemine göre 123 bin kişi artarak, yüzde 25,3 olduğuna değinen Erdoğdu, şehirlerde yaşayan ve üniversite eğitimi alanların çoğunlukta olduğu gençler arasındaki işsizliğin yaklaşık yüzde 29'lara yükseldiğini savundu.

Erdoğdu, şu görüşlerini paylaştı:

"Gençler bir an önce evlensin' diyenlerin yönettiği ülkede, gençler en yüksek işsizlik oranını yaşıyor. İşsiz sayısı ve oranı her eğitim grubunda önceki yıla kıyasla artıyor. Bu noktada en yüksek işsiz kişi sayısının üniversite mezunları arasında, işsizlik oranının ise lise mezunları arasında yaşandığını rakamlar bize söylüyor. Hiçbir planlama yapılmadan açılan çok sayıda fakülte ve üniversitede harcanan onca emek ve zamana karşın, üniversiteli işsiz sayısı her geçen gün artıyor."

Bir yıldan uzun süredir iş arayan mezun sayısının 48 binden 247 bine çıktığını, mezunların pek çoğunun iş bulamaması medeniyle KYK kredi borçlarının giderek yükseldiğini, borcunu ödeyemeyen genç sayısının 5 milyonu aştığını vurgulayan Erdoğdu, bununla ilgili 280 binine yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

Erdoğdu, "Hem işsiz hem borçlu olan bu gençler, Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup nasıl evlenecekler?" diye sordu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Melih Gökçek: Susturuyor musunuz, kapatayım mı?
10 Ocak 2020 15:51		 TBMM Başkanı Şentop'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
10 Ocak 2020 15:47
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
10 Ocak 2020 15:34		 Halk TV, Eren Erdem'i çıkardı
10 Ocak 2020 15:33
'Arnavutluk'ta deprem konutlarının inşasına ocak sonu başlanacak'
10 Ocak 2020 15:19		 Ak Partili Turan: Özgüven eksikliği yaşıyoruz
10 Ocak 2020 14:50
'İlk defa çok yüksek gelişmişlik seviyesine sahip ülke arasına girdik'
10 Ocak 2020 14:41		 AK Parti, sosyal medya etik kuralları yayınlayacak
10 Ocak 2020 14:26
Kılıçdaroğlu: TÜBİTAK'ın Kanal İstanbul'un yanlış olduğuna dair raporu var
10 Ocak 2020 12:59		 CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi
10 Ocak 2020 12:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - MÜSİAD'dan 'Bolu şubesi' açıklaması16:50 - Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı16:43 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal habere yanıt!16:38 - Usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı16:34 - Iğdır İl Sağlık Müdürü görevden alındı16:30 - Kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü16:26 - Engelli vatandaş özel halk otobüsüne alınmadı! Şoför süresiz uzaklaştırıldı16:20 - Kaybolan üniversite öğrencisi 5 gündür aranıyor16:16 - Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı16:12 - Mekteb-i Zirai Şahane
16:11 - Jandarmaya satılmak istenen sikkeler bin 500 yıllık16:10 - SPK'dan imtiyazların kaldırılmasına ilişkin açıklama16:07 - Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 8 gözaltı16:03 - Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasına soruşturma15:55 - FETÖ'nün 'büyük bölge sorumlusu' sanığa hapis cezası15:53 - Ambulans kamyonetle çarpıştı, 5 sağlık görevlisi yaralandı15:52 - Aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı15:51 - Melih Gökçek: Susturuyor musunuz, kapatayım mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Valilik , Ankara'da ekmeğe zam kararını, iptal etti
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
'FETÖ ile iltisaklı hakimlerin hepsini temizledik diyemeyiz'
Tekirdağ'da, Bakan Albayrak ile fotoğraf tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anne misafirhanesi 1
Burhan Altıntop 3
damien comolli 2
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 1
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 2
Emekliler devlete yüktür 5
Ajdar Anık 2
süleymani'nin cenaze töreni 1
uyuz 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kıbrıscık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Haymana Belediyesi 33 İşçi Alacak
Doğanşar Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam