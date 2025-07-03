Konut Sitelerinde Yangın Güvenliği İçin Yeni Zorunluluklar

Konut siteleri ve binaların, yeni yapılan düzenleme doğrultusunda 31 Aralık'a kadar yangınla ilgili eksik malzeme ve ekipmanlarını tamamlaması gerekirken, binalarda yangınla ilgili ekipler oluşturulması da gerekmektedir. 1 Temmuz'da yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile binaların yangından korunmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Buna göre, 31 Aralık'a kadar site ve binaların yangınla ilgili tüm eksik malzeme ve ekipmanlarının bina sahibi veya yönetici tarafından tamamlanması zorunlu hale gelmiştir. Bu süre sonunda da ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından eksikliklerin giderilip giderilmediği denetlenecektir.

Yangın Güvenliği İçin Zorunluluklar

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, Bolu'da çıkan otel yangınında çalışanların ellerindeki yangın söndürücüleri dahi kullanamadığını belirterek, bu gibi durumlarda acil durum yönetimi açısından eğitim, ekip ve ekipman ile tatbikat eksikliklerinin gündeme geldiğini vurgulamıştır.

Malzemelerin TSE Onaylı Olması Gerekiyor

Yönetmelikle getirilen zorunluluklara işaret eden Özen, "Düzenlemeye göre, her bina ve site, yangın söndürme ve kurtarma ekipmanı, ilk yardım çantası, can kurtarma araçları, ekip listeleri ve acil durum planları bulundurmak zorunda, ayrıca bu malzemelerin de TSE onaylı ve yangın yönetmeliğine uygun olması gerekiyor" ifadesini kullanmıştır.

Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, yapı yüksekliği 30,5 metreyi geçen konutlar, 200'den fazla kişinin yaşadığı siteler, 50'den fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede "acil durum ekiplerinin" oluşturulmasının mecburi olduğunu dile getirmiştir.

Acil durum ekipleri; söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım birimlerinden oluşacaktır.

Düzenleme sadece malzeme alımıyla sınırlı değildir; yönetmelik aynı zamanda her binada yılda en az bir defa yangın tahliye tatbikatı yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Site yönetimleri, bu tatbikatları mahalli itfaiye veya sivil savunma birimleriyle organize edecektir.

Yapılacak denetimlerde eksiklik tespit edilirse, idari para cezası, ruhsat işlemlerinin askıya alınması ve sigorta işlemlerinde teminat kesintisi gibi yaptırımlar uygulanabilecektir.

Kat Maliklerinin Sorumlulukları

Sağır, kat maliklerinin de binalarında eksiklikler bulunması halinde genel kurul toplantılarında gündeme getirmesini, 31 Aralık'tan sonra da ilgili idarelere şikayette bulunmasını önermektedir.



