BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.213,63 Puana Ulaştı

Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Sanayi Bakanı Kacır'dan Kilis'e 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
Sanayi Bakanı Kacır'dan Kilis'e 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
2025-AGS ve 2025-ÖABT Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-AGS ve 2025-ÖABT Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.213,63 Puana Ulaştı

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,24 artışla 10.213,63 puana yükseldi. İşlem hacmi ve sektör performansları öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 14:03, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 14:34
Yazdır

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazanarak 10.213,63 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,61 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.213,63 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 64,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • En çok kazandıran sektör: Orman kağıt basım (%2,24 artış)
  • En fazla kaybettiren sektör: Ticaret (%0,98 düşüş)

Küresel ve Yurt İçi Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret anlaşmalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Yurt içinde ise açıklanan verilere göre, enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu. Enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesinin etkisiyle 10.380 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla karının bir kısmını geri verdi.

Analistlerin Değerlendirmesi ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, ABD'de ise tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyeleri direnç, 10.100 ve 10.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber