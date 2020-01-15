Doğa Koleji'nde kriz devam ediyor
|15 Ocak 2020 09:38
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Doğa Koleji'nde aylardır süren büyük bir kriz devam ediyor.
Öğretim yılının ilk günlerinde öğrencilerden peşin paraları toplayan Doğa Koleji, ekonomik süreci yönetemedi ve iflasın eşiğine geldi. Öğretmenlerin 5 aydır maaş alamadığı Doğa Koleji'nin sahibi aynı zamanda müteahhitlik yapıyor.
PEŞİN TOPLANAN PARALAR NE OLDU
Öğrenci velileri, Doğa Koleji'nin sahibinin müteahhit olmasından rahatsız. Düzenledikleri eylemlerde yönetime tepki gösteren mağdur veliler, okulun paralarının başka alanlarda kullanıldığını iddia ediyor.
İTÜ VAKFI'NA SATIŞ SÜRECİ TIKANDI
Doğa Koleji'nin iflasa sürüklenmesinin ardından; eğitim kurumlarının satışı da gündeme geldi. Doğa Koleji yönetimi, İTÜ Vakfı ile masaya oturdu ve ön sözleşmeyi yaptı. Ancak devam eden süreçte Doğa Koleji'nin sahibi Ömer Saçaklıoğlu satışın gerçekleşmemesi masadan kalktı ve süreç yeni bir kriz doğurdu.
DAİRE SAT, MAAŞLARI ÖDE
5 aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri, eğitim kurumlarının sahibi tarafından yapılan lüks inşaatların görüntülerini paylaşarak isyanlarını dile getirmeye başladı.
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