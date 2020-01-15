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Polis memurunu yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, üzerlerine araç sürdüğü trafik polislerinden birisini yaralayan zanlı tutuklandı
|15 Ocak 2020 18:58
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, üzerlerine araç sürdüğü trafik polislerinden birisini yaralayan zanlı tutuklandı.
Soğan Mahallesi'nde bir hafta önce uygulama yapan trafik ekipleri, şüpheli görülen araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve aracını üzerlerine sürdüğü polislerden birisini yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.
Kısa süre sonra aracı ve sürücüsünü tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla şüpheli H.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan kaydı bulunduğu da öğrenildi.
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