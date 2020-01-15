Kuyumcudan 17 kilogram altın çalan 2 kişi tutuklandı
|15 Ocak 2020 22:53
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5'i yabancı uyruklu 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Manavgat'taki kuyumcudan 29 Aralık 2019'da yaklaşık 17 kilogram altının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 4 şüphelinin halk otobüsüne binerek Manavgat'tan Antalya kent merkezine geldiklerini belirledi.
Çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliklerini tespit ettiği Ukrayna uyruklu V.B, S.N. Moldovalı L.Ö, E.B, R.G, Türk vatandaşları Y.K, T.K. ile H.T'yi İstanbul ve Antalya'nın Kemer ilçesinde yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği öne sürülen 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 avro, 2 bin 190 lira ele geçirildi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ukrayna uyruklu V.B. ve S.N, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.
30 Aralık'ta İstanbul havalimanından Ukrayna'ya çıkış yaptığı belirlenen şüpheli Moldova uyruklu A.H. ile Ukrayna uyruklu A.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Bu arada, zanlıların kuyumcudan ayrılmaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sırtlarına çanta bulunan zanlıların, bölgeden ayrılmaları yer alıyor.
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