1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, yeni YSK üyesini seçti

Yargıtay'da yapılan seçimlerin ilk turunda Ahmet Yener YSK üyeliğine seçildi- Danıştay'daki seçimde ise adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamadı
 16 Ocak 2020 17:24
Yazdır
Yargıtay, yeni YSK üyesini seçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yapılan seçimlerin ilk turları tamamlandı.

Güven dahil 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenmesi için seçim yapıldı.

Yargıtay Genel Kurulunca yapılan seçimin ilk turunda, adaylardan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Mahmut Akgün, Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı. Yargıtay'daki seçimler, salı gününe bırakıldı.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca, yapılan seçimde ise adaylar Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamadı. Danıştay'daki seçime de gelecek hafta devam edilecek.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona erecek.

Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK'nin seçilen yeni üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay, evlenme vaadiyle kandırdığı kadından para alan sanığı affetmedi
16 Ocak 2020 11:11		 Yargıtay'ın kritik dairesine yeni Başkan seçildi
14 Ocak 2020 12:31
Bilirkişi ücretini yatırmadı, tazminattan oldu
12 Ocak 2020 18:20		 Dedikoducu hasta bakıcı tazminatsız işten atıldı
11 Ocak 2020 12:16
Yargıtay, İzmir'de eşini öldüren sanığa verilen cezayı onadı
10 Ocak 2020 13:35		 Fazla mesai yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar
09 Ocak 2020 22:41
Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
07 Ocak 2020 12:18		 Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezaları onandı
06 Ocak 2020 12:37
Çalışan anneleri sevindirecek karar Yargıtay'dan
05 Ocak 2020 10:04		 İnternetini paylaşıma açanlar dikkat! Yargılanabilirsiniz
04 Ocak 2020 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Annesinin elinden fırlayan çocuk tırın altında kaldı17:50 - Eski başyaver Özdaban'a FETÖ'den hapis17:48 - 'Uyuşturucu ticareti'nden yargılanan infaz koruma memurunun tutukluluğuna devam17:46 - Firariyken yakalanan Ergenekon savcısı Dalkuş, hiç kaçmamış17:42 - Bahçeli, klasik otomobilini MHP'li vekile hediye etti17:40 - Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı17:36 - e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı17:34 - Altın'da gün sonu fiyatları17:26 - TBMM'den, AA ofisinin basılmasına ortak tepki17:24 - Yargıtay, yeni YSK üyesini seçti
17:20 - Polis memuru, tabancası ile yaşamına son verdi17:15 - Faiz indirimi kararı sonrası dolar günü düşüşle kapattı17:04 - Yargı mensupları fikri mülkiyet alanında uzmanlaşacak16:56 - Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu16:55 - Mansur Yavaş: Metro hatlarını halka soracağız16:50 - Bakan Soylu, burnundan ameliyat oldu16:46 - Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası16:39 - CHP'den şehit ve gazilere toplanan yardım paraları için kanun teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nihat özdemir'in oğlunun ve gelininin gözaltına alınması 1
şovmenlerin maskesi düşmeye başladı 1
ayhan taş 1
vikipedi 1
kaburga 2
ulus baker 1
aykut kocaman 2
benden duymuş olma 3
kitap okumayı sevenlere has özellikler 4
psikolojik baskı kurmak 2
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam