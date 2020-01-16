Ankara'da işkenceci gasp çetesine operasyon: 20 gözaltı
|16 Ocak 2020 18:34
|Yazdır
Ankara'da tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yaparak parasını gasp ettiği öne sürülen çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında adliye çalışanı bir kişinin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ay önce gelen bir ihbar üzerine söz konusu gasp iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda esnafın mağdur olduğu tespit edildi. Liderliğini K.F.'nin yaptığı çetenin, tefecilere borcunu ödeyemeyen kişilerin iş yerini bastıkları, para vermeyenlere işkence yaparak kameraya kaydettikleri ve söz konusu işkence görüntülerini para ödeyemeyen diğer esnaflara izleterek korkuttukları belirlendi. Ankara Adliyesi'nde çalışan bir katibin de çetenin adliyedeki işlemlerini takip ettiği ve soruşturmalar hakkında çeteye bilgi sızdırdığı tespit edildi.
Savcı, çete lideri K.F. ve adliye personelinin de arasında bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda K.F. ve adliye personelinin de arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sahte avukata 2 bin 500 TL kaptırdı
16 Ocak 2020 19:31
|Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
16 Ocak 2020 18:54
|İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu
16 Ocak 2020 18:39
|Annesinin elinden fırlayan çocuk tırın altında kaldı
16 Ocak 2020 17:55
|'Uyuşturucu ticareti'nden yargılanan infaz koruma memurunun tutukluluğuna devam
16 Ocak 2020 17:48
|Polis memuru, tabancası ile yaşamına son verdi
16 Ocak 2020 17:20
|Bakımından sorumlu olduğu baz istasyonunu soydu
16 Ocak 2020 15:46
|Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor
16 Ocak 2020 15:12
|2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiasına soruşturma
16 Ocak 2020 14:54
|Üretim tesisinde raflar devrildi, bir işçi öldü, bir işçi yaralandı
16 Ocak 2020 13:49