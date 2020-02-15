Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
|15 Şubat 2020 01:04
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yalan vaatlerle ülkeye yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin çökertilmesi için çalışma başlatıldı.
Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyon kapsamında Fethiye, Kocaeli ve Aydın'da 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 18 yabancı uyruklu kadın ise Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli bugün sabah Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.İ.K., M.S., S.A. ve polis memuru H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.T., H.D., R.Y ve Özbekistan uyruklu D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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