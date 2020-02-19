AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
|19 Şubat 2020 08:34
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Diyarbakır Vergi Dairesinde yaşanan olayda, KESK'in şube yöneticisi olan bir Gelir uzmanı, Öcalan'la ilgili eylemlere katılmıştır.
2008 yılında gerçekleşen olaylar sonrasında disiplin soruşturması başlatılmış ve KESK şube yöneticisi Yozgat iline atanmıştır. Gelir uzmanı ise açılan davaları, idare mahkemesi ve Danıştay'da kaybetmiştir.
Dosyayı bireysel başvuru kapsamında ele alan Anayasa Mahkemesi, başvurucunun söz konusu eylemleri sendikal faaliyet kapsamında yaptığına dair bir bilgi ve belge sunamadığını, ayrıca atama işlemininin salt sendikal nedenlere dayandığını makul gerekçelerle ortaya koyamadığını belirtmiştir.
Anayasa Mahkemesi bu bağlamda, başvurucunun, aile hayatına saygı ve sendika hakkının ihlal edildiğine yönelik iddialarının kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.
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