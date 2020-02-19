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Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk

Memurlar.net olarak güvenlik soruşturmasının geri getirilip getirilmeyeceği konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk.
 19 Şubat 2020 13:24
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Güvenlik soruşturmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduk

Edip Üzen/ Memurlar.net

Anayasa Mahkemesi, 2019 yılının Aralık ayında, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan ve memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması yapılmasını öngören hükmü iptal etmişti.

Bu iptal kararı sonrasında, hükümetin güvenlik soruşturmalarını yeniden yeni bir yasa olarak TBMM gündemine getirip getirmeyeceği merak ediliyordu.

Özellikle aile bireylerinin de güvenlik soruşturmalarına dahil edilmesi nedeniyle geçen 4 yıllık süre zarfında çok sayıda mağduriyet yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ak Parti grup toplantısı çıkışında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Memurlar.net olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Güvenlik soruşturmalarının yeniden getirilmesi düşünülüyor mu?" diye sorduk. Erdoğan, bu soruya "Konu gündemimizde, değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

Memurlar.Net - Özel

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