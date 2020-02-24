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Bakan Kasapoğlu: İlkokullarda beden eğitimi olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İlkokullarda beden eğitimi olacak. Cumhurbaşkanımız bu konudaki talimatı Milli Eğitim Bakanımıza verdi" dedi
 24 Şubat 2020 18:18
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Bakan Kasapoğlu: İlkokullarda beden eğitimi olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İlkokullarda beden eğitimi olacak. Cumhurbaşkanımız bu konudaki talimatı Milli Eğitim Bakanımıza verdi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Üniversitesi öğrenci toplulukları ile rektörlük konferans salonunda söyleşide bir araya geldi. Söyleşide online olarak mini bir bilgi yarışması da yapıldı. Bir öğrencinin ilkokullarda beden eğitimi dersinin geri gelip gelmeyeceği ya da bu konuda bakanlığın bir çalışması olup olmadığını sorması üzerine öğrencinin sorusunu yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, "İlk kabine toplantısında gündeme getirdiğim bir konuydu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız da bu konuda ki talimatı Milli Eğitim Bakanımıza o günkü toplantıda bildirdi. O süreç işliyor inşallah, İlkokullarda beden eğitimi olacak ve bunun yanında da tabi sporu sevdirmeyi, spora erişmeye yönelik ekstra projelerimiz var. Biz sadece ilkokulda değil ana sınıflarına kadar bu işi yaymayı planlıyoruz. O yüzden yüzme projemiz yine bu bağlamda değişik federasyonlarla yaptığımız ana sınıflarına kadar indirilmiş projeler var. İnşallah her birini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Söyleşi sonunda Bakan Kasapoğlu'na kendi portresi ve tablo hediye edildi.
İhlas Haber Ajansı
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