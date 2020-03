Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı

İdlib'de Rusya destekli Esed rejiminin hain saldırıları sonucu üst üste şehit vermemizin ardından sahadaki tansiyon uluslararası siyasete de yansıdı. Yaşanan gelişmeler Türk-Rus ilişkilerinin dalgalanmasına sebep oldu. Yarın gerçekleşecek Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden üstü kapalı bir paylaşım yapıldı. 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen ve 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşına atıfta bulunularak savaşı sonlandıran Ayastefanos Anlaşması hatırlatıldı.

AYASTEFANOS ANLAŞMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresi üzerinden, Osmanlı ile Rusya arasında 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi'nin sonunda imzalanan ve savaşı bitiren Ayastefanos Anlaşması'nı paylaştı.

BULGARİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI VE RUSYA'NIN HAKİMİYETİ

Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878'de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan'ın, Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilan ettiğini hatırlattı. Bu anlaşmayla birlikte, Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış ve Rusya Balkanlar'da hakim güç haline gelmişti.

"ACIMASIZ BİR RUS-TÜRK SAVAŞI"

Paylaşımda, "1877-1878'de Bulgaristan'da acımasız bir Rus-Türk savaşı meydana geldi. Bulgaristan bu günü ulusal bayram olarak ilan etmiş, Ulusal Bağımsızlık Günü olarak Osmanlı'nın hükmünden çıkılan San Stefano Antlaşması'nın imzalandığı gün seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

️The crucial battles of the Russo-Turkish war in 1877-1878 took place in #Bulgaria. Bulgaria declared a national holiday, National Liberation Day, to mark the date of the signing of #TreatyOfSanStefano,when the country was liberated from the Ottoman Rule➡️https://t.co/g2K3QRhJVl pic.twitter.com/X20ZTVMRE9