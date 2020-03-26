İtalya'da 16 yıl önce açılan koronavirüs pankartı!

Dünya çapında futbolu durduran corona virüsünün, futbol ortamına ilk kez şimdi girmediği ortaya çıktı.

2003-06 dönemindeki sezonlarda, bugün coronadan en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'nın ikinci ligi Serie B'de, tribünlerde corona virüsü ile ilgili pankartlar açıldığı tespit edildi.

Rakiplerin 'Corona virüs' kabusu

Catanzaro takımının forveti Giorgio Corona, sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda attığı gollerle takımı üçüncü ligden ikinci lige taşıdı. Rakip takımların kabusu haline gelen İtalyan forvet için taraftarların, üzerinde 'Corona virüsü bulaştı' yazan bir pankart hazırladıkları ve bunu maçlarda açtıkları ortaya çıktı.

Covid-19: 19 golle şampiyon yaptı

Rakip takımları virüs gibi etkileyerek bozduğu imasında bulunulan Giorgio Corona'nın, takımını şampiyon yapıp bir üst lige taşıdığı performansında sezonu 19 golle tamamlaması da ilginç bir tesadüf olarak ortaya çıktı. Aradan geçen uzun yılların ardından corona virüsü bir pandemi olarak dünyayı saracak ve virüse Covid-19 denilecekti.