Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
|26 Mart 2020 16:01
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğine göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşci Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, geçici 5'inci maddesinden sonra gelmek üzere geçici 6'ncı madde eklendi.
Geçici 6'ncı maddeye göre, 2020'de devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanesi) istihdam edilmek üzere, temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak isçiler, sınava tabi tutulmaksızın noter kurasıyla belirlenecek.
Bu durumda öncelikler de dahil olmak üzere talep şartlara uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek.
Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine, sırasıyla aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.
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