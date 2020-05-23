Türkiye, dünya turizm gelirlerinde iki basamak yükseldi
|23 Mayıs 2020 11:01
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Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2019 verilerinin yer aldığı Mayıs 2020 barometresini yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Turizm Örgütünün Mayıs 2020 barometresinde Türkiye, yine dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan 6'ncı ülke oldu.
Son yıllarda, Avrupa'da en çok turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasında 6'ncı sıradaki yerini geçen yıl da koruyan Türkiye, TÜİK verilerine göre 2019'da 34,5 milyar dolar turizm geliri elde etmişti.
En çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında 2018'de Avrupa'da 4, dünyada 6'ncı sıraya yükselen Türkiye'nin, Dünya Turizm Örgütünün Mayıs 2020 barometresine göre, ziyaretçi sıralamasındaki bu başarısı 2019 yılında da değişmedi.
Turizm gelirlerinde ise 2018'e göre, Avrupa'daki sıralaması aynı kalan Türkiye, 2019 dünya sıralamasında 15'inci sıradan 13'üncülüğe yükseldi.
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