1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

TOKİ Başkanlığınca yapılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binasının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor- 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip yeni AKM binasında 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 805 kişilik tiyatro salonu bulunacak-
 23 Mayıs 2020 11:56
Yazdır
İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atılan AKM kompleksinin yapımı son hızla devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda çalışmaların devam ettiği AKM şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor.

95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip, 5 ayrı bloktan oluşacak yeni AKM binasında tüm bloklarda kaba yapı imalatları devam ediyor. Bu kapsamda bloklarda temel betonarme imalatının tamamı, üst yapı imalatlarının ise yüzde 99'u tamamlandı. Gaz beton ve akustik duvar, akustik asma tavan, giydirme cephe, sıva gibi diğer inşaat faaliyetleri devam ediyor.

Böylece, kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlanmış olan AKM binasının yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Taksim Meydanı'nın sembollerinden olacak yapının projesi, ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlandı.

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

- TOKİ Başkanı Bulut, AKM şantiyesinde çalışmaları inceledi

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, tamamlandığında mimari, estetik, kullanım bakımından göz dolduracak bir eser olarak planlanan ve İstanbul'un kültür ve sanat faaliyetlerini daha da zenginleştirecek olan yeni AKM'nin şantiyesine giderek çalışmaları yerinde inceledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Feshane etkinlikleri dijitale taşındı
23 Mayıs 2020 13:58		 'Yeni normal'de işe dönüş hazırlıkları başladı
23 Mayıs 2020 13:55
Türk Kızılay, ramazan yardımlarıyla milyonlarca insana el uzattı
23 Mayıs 2020 13:07		 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor
23 Mayıs 2020 11:53
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
23 Mayıs 2020 11:50		 Diyanet: Dileyen evde bayram namazı kılabilir
23 Mayıs 2020 11:45
İlahiyatçılar, Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı
23 Mayıs 2020 11:41		 Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı
23 Mayıs 2020 11:32
Ağzı bağlı çuvala koydukları köpeği ölüme terk ettiler
23 Mayıs 2020 11:18		 Türkiye, dünya turizm gelirlerinde iki basamak yükseldi
23 Mayıs 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:03 - Yaşlı kadının telefonla üçüncü kez dolandırılmasına polis engel oldu13:58 - Feshane etkinlikleri dijitale taşındı13:55 - 'Yeni normal'de işe dönüş hazırlıkları başladı13:52 - Trabzon'da yanan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı13:36 - Rize'ye gelen çay üreticilerine Kovid-19 testi yapılıyor13:18 - Eşini öldüren zanlıyı bekçiler yakaladı13:11 - MSB Haziran celp döneminin duyurusunu yayımladı13:07 - Türk Kızılay, ramazan yardımlarıyla milyonlarca insana el uzattı12:44 - Marmaris'te makilik ve ormanlık alanda yangın12:42 - Bitlis'te terör operasyonunda bulunan 32 odalı sığınak imha edildi
11:56 - İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı11:53 - 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor11:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı11:50 - Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi11:45 - Diyanet: Dileyen evde bayram namazı kılabilir11:41 - İlahiyatçılar, Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı11:32 - Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı11:30 - Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a biter
YHT seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı
İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek
Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlış anlaşılmak 2
bal böceği 2
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 2
leş bir eylem 1
hayat eve sığar uygulaması 2
ce eee nidası 1
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 1
banu özdemir 1
aydın'da bir berberde koronavirüs tespit edilmesi 2
hayali survivor 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam