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Provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına ve Suriye uyruklu kişilere yönelik sosyal medyadaki provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
|23 Mayıs 2020 22:29
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Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına ve Suriye uyruklu kişilere yönelik sosyal medyadaki provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlaması ve Suriyeli uyruklu kişilere yönelik paylaşım yapan 4 şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216 maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem başlatılmıştır." denildi.
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