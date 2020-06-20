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Ankara'dan sonra Tekirdağ Büyükşehir de itfaiyeci alırken genel bölümlere yer vermedi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de itfaiye eri alırken ilgisiz bölümlere değil, itfaiyecilikle ilgili eğitim alan bölüm mezunlarına başvuru hakkı verdi.
 20 Haziran 2020 12:32
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Ankara'dan sonra Tekirdağ Büyükşehir de itfaiyeci alırken genel bölümlere yer vermedi

Hatırlanacağı üzere, ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 kişilik itfaiye eri alımında,
- 200 kontenjanı İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarına,
- 100 kontenjanı ise ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanıve dallarından mezun olanlara,
başvuru hakkı tanımıştı.

Benzer bir uygulamayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaptı. 50 kişilik itfaiye eri alımında Meslek Yüksekokullarının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarından mezun olanlara başvuru hakkı tanımıştır. Ancak Tekirdağ Büyükşehir sadece erkek adaylara başvuru hakkı vererek kadın adayları dışlamıştır. İlan bu yönüyle yanlıştır.

Her iki belediyenin de, ilgisiz ve genel bölümleri dışarda tutarak sadece itfaiyecilik eğitimi alanlara başvuru hakkı tanınması, yerinde ve güzel bir uygulama olmuştur. Tebrik ediyoruz.

Bu uygulamalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün ne kadar etkisi vardır bilmiyoruz, ancak eğer bölüm bazında yapılan belirlemelerde Bakanlığın etkisi var ise bu uygulamanın diğer belediyeleri de kapsaması gerekmektedir. Eğer Bakanlığın bir etkisi yoksa, bu halde Bakanlığın kamu yararına en uygun olan bu uygulamayı esas alarak Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer alan "Sınav ilan duyuruları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır." hükmü gereğince, uygulama birliği sağlaması uygun olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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