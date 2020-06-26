Kayseri Üniversitesi sadece kamuda çalışan aşçıların başvurusunu alıyor
|26 Haziran 2020 10:05
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Hatırlanacağı üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 9 Kasım 2018 tarihinde yenilenerek, akademisyen istihdamında köklü değişikliğe gidilmiştir.
Diğer taraftan, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde öğretim görevlisinin tanımı yapılmış; özetle öğretim görevlisi "...bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler,..." şeklinde ifade edilmiştir.
Hal böyle olunca bir yükseköğretim kurumunun ihtiyaç duyacağı öğretim görevlisinde arayacağı başlıca özellik, ilgili alandaki uzmanlığı, tecrübeleri ile alanda yetişecek öğrencilere vereceği bilgilerin zenginliği olduğu açıktır. Keza bu deneyime sahip ancak deneyimin kaynağı tahsilden ziyade kazanılmış tecrübe olan bazı meslek grupları için ilgili mevzuat çerçevesinde 21 alanda yüksek lisans ve ALES şartı aranmaması hüküm altına alınmıştır.
25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda geçen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarından En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak" şartının yukarıda bahsettiğimiz "deneyimi" aramaktan ziyade "birilerini" aramak olduğu aşikardır.
Maalesef günümüzde "YENİ YÖK" mottosu ile faaliyetlerine devam eden Yükseköğretim Kurulunun öğretim elemanı kadro ilanlarında yaptığı sınırsız yetki devri, ve bu durumla ortaya çıkan "denetimsizlik" kişiye ya da sınırlı bir zümreye hitap eden, kamu vicdanını yaralayan "KİŞİYE ÖZEL İLAN" uygulamasını giderek artırmaktadır.
Bu kapsamda, Kayseri Üniversitesi tarafından başvuru sayısını sınırlandırmaya yönelik şartlar içeren Öğretim Görevlisi ilanını düzeltmeye davet ediyoruz!
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