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50 derece sıcaklıkta 50 liraya çalışıyorlar

Sıcaklıkların 50 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da gün boyu tarlada güneş altında çalışan işçiler, emeklerinin karşılığını alamıyor. 10 saat çalışma sonucu günlük 50 TL alan işçiler, çalışma koşularının iyileştirilmesini istiyor.
 30 Haziran 2020 14:13
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50 derece sıcaklıkta 50 liraya çalışıyorlar

Sıcaklıkların 50 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da gün boyu tarlada güneş altında çalışan işçiler, emeklerinin karşılığını alamıyor. 10 saat çalışma sonucu günlük 50 TL alan işçiler, çalışma koşularının iyileştirilmesini istiyor.

Mevsim sıcaklarının yaşamı zorlaştırdığı kentlerden biri olan Şanlıurfa'da tarlalarda çapa, sulama ve ürün toplama işi yapan tarım işçileri, sabahtan akşama kadar güneşin kavurucu ışınlarına maruz kalıyor. Tüm aile fertleriyle sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar 50 lira yevmiyeyle çalışan tarım işçilerinin maruz kaldığı sıcaklık 50 derecenin üstünde. İşçiler zor şartlar altında çalışma koşularının iyileştirilmesini istiyor.

"Mevsimlik tarım işçilerinin şartları iyileştirilsin"

İşçilerin zor şartlar atında çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten amele çavuşu Cevher Özkan, "Biz saat 07.00'de tarlaya geliyoruz, çalışıyoruz. Saat 17.00'da işimizi bitiyor. Biz 50 derece güneşin altında pamuk tarlasında çapa yapıyoruz. Mecbur çalışıyoruz, bizim ekmek paramızdır. Şanlıurfa'da tarım işçilerine göre bir düzen yoktur. İşçiler doğru dürüst yevmiyelerini almıyor. Dışarıda çalışanlar günlük 100 lira yevmiye alıyorlar. Dışarıda çalışmak zordur. Geçen günlerde mevsimlik işçilerin taşıyan araç kaza yaptı. Kazada 7 işçi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'daki milletvekillileri koltuklarında oturuyorlar. Şanlıurfa'nın derdi sorunu nedir kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bizlere sahip çıkmasını istiyorum. Şanlıurfa'daki tarım işçilerine yardımcı olmalarını istiyorum. Her yıl bir aile kaybediyoruz. Bizler böyle yaşanan durumlara üzülüyoruz. Bir evin üstüne ateş düştü kimse kalmadı. Allah rahmet eylesin. Halimiz ortada. Güneşin altında 50 derecede günlük 50 lira kazanabiliyoruz. Şanlıurfa'da tarım işçilerine bir düzen kurmalarını istiyoruz. Urfa'da yevmiye ez 70 lira olmasını istiyoruz. İlgili bütün yetkililere sesleniyorum. Tarım işçilerinin durumunun iyileştirilmesini istiyoruz. Çavuşlara da sesleniyorum, 50 liraya bir kilo çay gelmiyor. Sabahtan akşama kadar pamuktaki otlara kazma vuruyoruz. Aldığımız ücret bize fayda sağlamıyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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