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Bursa'da komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü

Bursa'da iki komşu arasında su faturası ödeme yüzünden çıkan kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 01 Ağustos 2020 12:20
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Bursa'da komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü

Osmangazi ilçesinde İsmet Ö. (66) ile komşusu V.T. (48) arasında su faturası ödemesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada V.T. tarafından darbedildiği öne sürülen İsmet Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İsmail Ö, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
Anadolu Ajansı
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