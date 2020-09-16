Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.
|16 Eylül 2020 22:47
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Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.
2006'da kaçak yollarla Fransa'ya gelen PKK'lı Mehmet Yalçın, geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle biri tecilli toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
PKK'lı Yalçın'ın birkaç iltica talebini reddeden Fransa, örgüt üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti. Yalçın, Türkiye'de mahkeme kararıyla cinayetten ve PKK üyeliğinden aranıyordu.
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