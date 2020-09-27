Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısı azaldı
|27 Eylül 2020 19:01
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Sağlık Bakanlığı 27 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 275 bin 630'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.' ifadelerini kullandı.
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