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CHP'li başkan 'makam araçlarımızı satalım' dedi, destek veren olmadı

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 17 Ekim'de, sosyal medya hesabından CHP'li başkanlara çağrıda bulunarak "Biz örnek olalım. Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam aracına binmeyelim." dedi. Sosyal medyayı çok iyi kullanan diğer başkanlar bu öneriye cevap vermedi.
 19 Ekim 2020 00:02
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CHP'li başkan 'makam araçlarımızı satalım' dedi, destek veren olmadı

Ankara'nın en büyük ilçelerinden birisi olan Çankaya'yı yöneten Alper Taşdelen, sosyal medyada, 17 Ekim'de, bir açıklama yaparak CHP'li belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

CHP'li başkan Alper Taşdelen "Makam araçlarımızı satıp örnek olalım" dedi. Sosyal medyayı çok iyi kullanan hiçbir belediye başkanı bu çağrıya cevap vermedi

Diğer taraftan, başkan Taşdelen, bu yönde bir çağrı yapmak yerine önce kendi makam aracını satarak örnekliği kendisinden başlatmadığı için de eleştiriye uğradı.

İŞTE ALPER TAŞDELEN'İN AÇIKLAMASI
Memurlar.Net
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