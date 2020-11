Seçmenlerin tercihleri... AK Parti'liler Facebook, CHP'liler Twitter'da

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün ki yazısında hangi parti seçmeninin hangi sosyal mecrayı kullandığını yazdı. Ak Parti ve İyi Partililer en çok Facebook'u, CHP ve HDP'liler ise Twitter'ı tercih ediyor.

Optimar Araştırma'nın çalışması, Türkiye'de sosyal medya kullanım eğilimlerini ve siyasi partilerin seçmenlerinin tercihlerini ortaya koyuyor

İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü

TWITTER MI, FACEBOOK MU, YOKSA INSTAGRAM MI?

Sosyal medyada hangisi ilk sırada?

Haber alma amaçlı olarak hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz sorusuna verilen yanıt benim için şaşırtıcı oldu. Trump'ın görevden aldığı bakanları Twitter'dan duyurduğu, siyasilerin milyonlarca takipçiye ulaştığı Twitter'ın ezici bir çoğunlukla ilk sırada geleceğini tahmin ediyordum. Yanılmışım. Ertuğrul Özkök başta olmak üzere sıkı sosyal medya takipçilerine buradan duyuruyorum. Artık sosyal medyanın da dinozorları oluşmaya başlamış. Vereceğim takipçi listesine göre yerinizi belirleyin. Ha baştan söyleyeyim. Ben bir sosyal medya dinozoruyum. Çünkü ilk sırada gelen Facebook'ta hesabım yok, üçüncü sırada gelen Twitter'ı ise çok az kullanıyorum.

İŞTE ORANLAR:

1- Facebook ...... yüzde 28.8

2- Instagram....... yüzde 27.0

3- Twitter.......... yüzde25.7

4- YouTube........ yüzde 6.4

Araştırmayı yapan Optimar'a bir eleştirim olacak. Tiktok yok. Oysa hızla yayılıyor.

KADINLAR NEYİ TERCİH EDİYOR?

Kadınlara ayrı bir başlık açtım çünkü Instagram'ı en çok kadınlar kullanıyor. Yüzde 30.4 kadın kullanıcıya karşın erkekler yüzde 23.8 oranında giriyor. Daha eğlenceli olduğu için mi, daha zengin paylaşımlar yaptıkları için mi Instagram'ı takip ediyor bilemiyorum. Bu soruya yanıtı elbette ki kadınlar verecek ama yüzde 38.5'le en çok 18-24 yaş arası kullanıyor. Demek ki gençlerin tercihi Instagram. Onu 25-34 yaş arası takip ediyor. Yaş ilerledikçe takipçi oranı başka platformlara kayıyor. Instagram'ı eğitimli kesimler takip ediyor. Üniversite mezunu olanlar ilk sırada geliyor.

FACEBOOK'TA KİM ÖNDE

Haber almaçlı olarak en çok takip edildiği belirtilen sosyal medya platformu Facebook'ta ise erkekler yüzde 31.2'le ilk sırada yer alıyor. Ama kadınlarla aralarında çok büyük fark yok. Kadınların Facebook'u takip etme oranı yüzde 26.3 çıkıyor.

İlginç olanı Facebook takipçilerinin yaş ortalaması. 45-54 arası yaş kuşağı Facebook'u takip ediyor.

İkinci sırada da 55 yaş ve üstü geliyor. Kendimi genç hissettiğim için Facebook'u takip etmiyor olabilir miyim acaba?

Instagram'ın tam tersine ilkokul ve altı eğitimlilerde Facebook ilk sırada geliyor.

TWITTER'DA İLGİNÇ OLAN

Twitter'ı erkekler takip ediyor ama kadınlarla aralarında büyük bir fark yok. Erkekler yüzde 28.1 ederken kadınlarda bu oran 23.1'e ulaşıyor. Buradan ilan ediyorum. Twitter genç kullanıcıların tercih ettiği bir platform. 18-24 yaş arası yüzde 37.5'le ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26.8'le 55 yaş ve üstü geliyor. Bu işin bir ortası yok. Ya çok gençler ya yaşlılar. Yani ya Trump ya da Aleyna Tilki.

YOUTUBE'UN PROFİLİ

Tam anlamıyla her şeyin ortalamasına sahip bir profili var YouTube'un. Kadınlarla erkekler eşit oranda her yaş grubu eşit seviyede, her eğitim durumuna göre de eşit bir oranda takip ediliyor YouTube.

PARTİLERİN SOSYAL MEDYA TERCİHİ

AK Partililer birinci sırada Facebook diyor. İkinci sıradaki tercihleri ise Twitter'dan yana. CHP'lilerde ise ilk sırada Twitter geliyor. Instagram ikinci sırada. MHP'lilerin önceliği Facebook. İkinci sırada ise Instagram'ı takip ediyorlar. İYİ partililer öncelik Facebook diyor. Twitter ikinci sırada geliyor. HDP'liler ise ezici bir çoğunlukla Twitter'cı... İkinci sırada Instagram geliyor.

Sosyal medya tercihi söyle, sana partini söyleyeyim durumu yavaş yavaş oluşmaya başlamış.

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ