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2020 \ 2020/14 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

Simülasyonlu 2020/14 KPSS Robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2020/14 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 17 Aralık'a kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı'na alınacak olan 12 bin kontenjan için tercih alınacak.
 01 Aralık 2020 12:08
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Simülasyonlu 2020/14 KPSS Robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2020/14 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 17 Aralık'a kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı'na alınacak olan 12 bin kontenjan için tercih alınacak.

KPSS ROBOTU

Tercihte bulunacak adaylar, https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2020/14/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.

SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.

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