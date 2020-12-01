Simülasyonlu 2020/14 KPSS Robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2020/14 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 17 Aralık'a kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı'na alınacak olan 12 bin kontenjan için tercih alınacak.

KPSS ROBOTU

Tercihte bulunacak adaylar, https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2020/14/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.

SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.

O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN

Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

Memurlar.net forumundaki paylaşımlar için tıklayınız.