1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca aşı oldu, konuşmasına Çin'ce dublaj yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşıyı yaptırdıktan sonra yaptığı ilk açıklama Çince konuşuyormuş gibi montajlanarak sosyal medyada paylaşıldı.
 14 Ocak 2021 14:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir aşamaya geçti.

Çin'den alınan aşıların kullanımına başlandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını yaptıran isim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

"AŞIYI MUTLAKA YAPTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısını olan Bakan Fahrettin Koca, ardından yaptığı ilk açıklamada "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARA ÇİNCE DUBLAJ

Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra canlı yayında yaptığı ilk açıklama anında Çince olarak montajlandı.

Çin aşısı olması nedeniyle Bakan Koca'nın aşının ardından Çince konuşmaya başladığı gibi gösterildi.

Ortaya çıkan komik görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine, 500. günde bir aile daha katıldı
14 Ocak 2021 15:10		 Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
14 Ocak 2021 14:57
Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt
14 Ocak 2021 14:37		 Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
14 Ocak 2021 14:14
Bilim Kurulu üyesi Tezer, aşı saatlerini açıkladı
14 Ocak 2021 14:08		 'Eğer aşılama olmazsa düşen vaka sayıları tekrar yükselecek'
14 Ocak 2021 11:41
Taksim'de camisi inşaatının yüzde 95'i tamamlandı
14 Ocak 2021 11:40		 Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi erimeye başladı
14 Ocak 2021 11:37
Öğretmenler söyledikleri türküye çektikleri kliple sağlıkçılara destek verdi
14 Ocak 2021 11:16		 4 il için kar yağışı uyarısı
14 Ocak 2021 10:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:27 - Tarihi kilisedeki mangal keyfi pes dedirtti15:18 - Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla 'Lastikpark' spor sahasında voleybol oynadı15:10 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine, 500. günde bir aile daha katıldı15:03 - Merkez Bankası rezervleri geriledi14:57 - Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor14:55 - Can Dündar'a 'MİT tırları' davasında verilen cezanın gerekçesi açıklandı
14:52 - Bilim Kurulu Üyesi'nden sosyal medyadaki 'enjektör' iddialarına yanıt14:49 - 30 AVM'nin bankalara devir süreci hızlandı14:43 - Yavru köpeklerin kuyruklarının kesilmesiyle ilgili iki belediye çalışanına soruşturma14:39 - Yenikent-Temelli Yolu hizmete açıldı14:37 - Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt14:31 - İyi Parti'de Ümit Özdağ krizi: İl binasının kilidi değiştirildi, il başkanı binaya giremedi
14:25 - Silahını gasbettiği polisi şehit eden sanığa müebbet hapis14:20 - Bakan Koca aşı oldu, konuşmasına Çin'ce dublaj yapıldı14:17 - İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı14:14 - Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti14:11 - AK Parti MKYK toplandı
14:08 - Sakarya'da vahşet: Balta ile parçalanmış, çantalara konulmuş ceset
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
4 il için kar yağışı uyarısı
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olanlar 145 bini geçti
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Aşılama başladı... Sağlık çalışanları aşılanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray'ın oyuncu ayartmaktan ceza alması 4
Şikayet et butonu 1
zevzek 1
kulplu bardak 1
uber'in tekrar türkiye'e dönmesi 1
memur yıllık izni 2
bireysel silahlanma 2
Giant's Causeway 1
12.01.2021 fenerbahce vs baskonia maçı 6
Rafflesia 1
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam