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24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
 24 Şubat 2021 00:00
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24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı kabul edecek.

(TBMM/15.30)

2- AK Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşı uygulaması programına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirecek, Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Çorum/10.00/10.30/11.00/13.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 7. Olağan İl Kongresine katılacak.

(Diyarbakır/12.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 7. Olağan İl Kongresine iştirak edecek.

(Ardahan/12.00)

5- CHP Ekonomi Masası üyeleri, parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında Nevşehir, Ürgüp ve Avanos'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak, iş insanları ve turizm temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Nevşehir/10.00/14.00/15.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.45)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

8- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

(TBMM/14.00)

- TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Enerji Bakanları Toplantısı'na ve 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00/12.00)

2- TÜİK, 2020 yılı yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

(Budapeşte)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak üzere gideceği Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ve Tarım ve Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ile görüşecek.

(Tiran)

GÜNCEL

1- Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına, Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/13.30)

2- Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tutuklu 11 askeri tabip hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, Atalanta-Real Madrid ve Mönchengladbach-Manchester City mücadeleleriyle tamamlanacak.

(Bergamo/Budapeşte/23.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş mücadelesi Tottenham-Wolfsberg karşılaşmasıyla başlayacak.

(Londra/20.00)

3- TFF 1. Lig'in 23. haftasına, Adanaspor-Giresunspor, Yılport Samsunspor-Eskişehirspor ve Akhisarspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/Samsun/16.00/Manisa/19.00)

4- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 25. hafta maçları yapılacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Beşiktaş HDI Sigorta-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçlarında Halkbank, İtalya'nın Allianz Powervolley takımını konuk edecek, Ziraat Bankkart deplasmanda Çekya'nın Lvi Prag takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/17.30/Prag/19.10)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevnespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/15.00/Tokat/16.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasından ertelenen 2 maç yapılacak.

Anadolu Ajansı
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