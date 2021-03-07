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'Esra Usta' başladığı oto lastiği tamirciliğinde patron oldu

Oto lastik tamircisi Esra Yıldız, tüm kadınlara çağrıda bulunarak, "Hiçbir şeyden geri durmasınlar. Asla korkmasınlar ve pes etmesinler. Çünkü benim her zaman söylediğim bir sloganım var. Kadın isterse her şeyi yapar" dedi.
 07 Mart 2021 17:16
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'Esra Usta' başladığı oto lastiği tamirciliğinde patron oldu

Esenyurt'ta yaşayan 36 yaşındaki Esra Yıldız, satış danışmanlığıyla başladığı iş hayatını oto lastik tamirciliğiyle sürdürüyor.

Bir çocuk annesi olan Yıldız, 9 yıl önce oto lastik satış danışmanlığıyla iş yaşamına başladı. Ardından oto lastik tamirciliğiyle ilgilenmeye başlayan Yıldız, çevresindekilerin "yapamazsın" demesine rağmen mesleğinde ilerlemeye devam ediyor.

Yıldız, satış danışmanlığından oto lastik tamirciliğine başlaması ve bu alanda iş yeri açmasına uzanan hikayesini AA muhabirine anlattı.

Satış danışmanlığı yaptığı iş yerinde oto lastik tamirciliğine merak sardığını belirten Yıldız, "Öğrenmeye çalıştım, öğrenmek istedim ama ustalarım çok da öğretmek istemediler. Bu mesleğin erkek mesleği olduğunu düşündüler. Kadının yapamayacağını, bedensel gücümün yetmeyeceğini düşündüler. Ufak ufak öğrenmeye çalıştım. Çırağından ustasına kadar herkesin fikrini aldım. Öğrenirken zorlanmadım. Çünkü severek ve isteyerek öğrenmeye çalıştım." diye konuştu.

İşi en iyi şekilde öğrendiğini düşündükten sonra kendisine ait bir iş yeri açmaya karar verdiğini dile getiren Esra Yıldız, iş yerinde hem patron hem de usta olduğunu söyledi.

Gelen müşterilerinin büyük bölümünün erkek olduğunu ifade eden Yıldız, karşılaştığı zorlukları da şu şekilde dile getirdi:

"Buraya geldiklerinde bana 'Yardımcı olabilecek misiniz?' ya da 'Usta var mı bana yardımcı olacak?' diyorlar. 'Usta benim diyorum.' 'Gerçekten mi?' diye cevap veriyorlar. Ben onların gözlerindeki güvensizliği görüyorum ama kendime güveniyorum her şeyden önce. İşi yaptıktan sonra bana güveneceklerine inanıyorum. Zaten işi yapıyorum görüyorlar. Müşterilerim bir dahaki sefere başka yere gitmeye gerek duymuyor. Mesleğe başladığım ilk zamanlarda daha fazla üzülüyordum. Bana erkek müşterilerim ön yargıyla yaklaşıyorlardı. Güvenmedikleri için üzülüyordum."

"Ben sevdiğim işi yapıyorum"

Mesleğini çok sevdiğini anlatan Esra Yıldız, "Bir insan sevdiği işi yaparsa ömür boyu çalışmamış olurmuş. Ben sevdiğim işi yapıyorum ve işimle hayata bağlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, 13 yaşında bir oğlu olduğunu anlatarak, "Beraber hayatımızı idame ettiriyoruz. Üzgün olduğum zaman da işime sarılıyorum, mutlu olduğum zaman da. Benim hayat kaynağım işim." dedi.

Kadınlara çağrıda bulunan Yıldız, "Hiçbir şeyden geri durmasınlar. Asla korkmasınlar ve pes etmesinler. Çünkü benim her zaman söylediğim bir sloganım var. Kadın isterse her şeyi yapar. Erkeklere de söylüyorum, ön yargılı olmasınlar. Çünkü gözüktüğü gibi kadın isterse her şeyi yapar." diye konuştu.

İş dışında kalan zamanını spora ve sivil toplum çalışmalarına ayırdığını söyleyen Yıldız, kickboks ile ilgilendiğini, bu sporu yaparken stres attığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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