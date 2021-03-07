İşte vaka sayıları en çok artan ve azalan illerimiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları 100 bin nüfusta en çok artan ve azalan 5 ili açıkladı.
|07 Mart 2021 17:56
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri' açıkladı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım. pic.twitter.com/ghs0lohTRnDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021
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