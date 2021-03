Deniz trafiği Süveyş'te kabusu yaşıyor

Geçtiğimiz salı günü sert rüzgar ve toz fırtınası nedeniyle dümen kontrolünü kaybederek, Süveyş Kanalı'nı trafiğe kapatan Japon Evergreen şirketine ait Panama bandıralı Ever Given gemisinin engel olduğu günlük ticaret miktarı 10 milyar doları buluyor. Dünya ticaretinin yüzde 12'sinin gerçekleştirildiği Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan 200 bin tonluk konteyner gemisinin, kurtarma çalışmalarının haftalarca sürebileceği ifade ediliyor. Bunun yanında kanalı geçmek için bekleyen 200'ü aşkın gemi bulunuyor. Bunların 30'dan fazlasının petrol taşıyan gemi olduğu ifade ediliyor. Çin'den Hollanda'ya giden geminin kanalı tıkamasından bir gün sonra petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 6 artış yaşandığı kaydedildi.

NAKLİYE ÜCRETLERİ İKİYE KATLANDI

Bu tıkanıklık nedeniyle, petrol tankerlerinin nakliye ücretleri bu hafta neredeyse iki katına çıkarken, birçok geminin de rotasını değiştirmesine neden oldu. Süveyş Kanalı'nda yaşanan kazanın ardından alternatif lojistik kanalların da önemi ortaya çıktı. Ümit Burnu'nu dolaşmanın gemilerin daha fazla yakıt yakması anlamına geldiğini belirten analistler, bunun gemi nakliye fiyatlarına yansıyacağına işaret ediyor. Öte yandan, analistler, kanalın kapalı kalmasından dolayı nakliyede yaşanacak gecikmelerinin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz talebinin düşük sezonda olmasından dolayı az olacağını da hesaplıyor.

KRİZİ DERİNLEŞTİRECEK

Tıkanmanın, Covid-19 salgınının yol açtığı krizi daha da derinleştireceğini belirtiliyor. Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firma, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik "güçlüklerle karşılaşıldığını" bildirdi. Firmanın sahibi Shoei Kisen, seyrüseferin aksamasından doğrudan etkilenen gemilerin operatörlerinden özür diledi.

DİP TARAMA ÇALIŞMASI VAR

Geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerin "zorluklarla karşılaştığını" kabul eden Japon firma, iş birliği halinde tüm çabanın gösterileceğini bildirdi. Süveyş Kanalı İdaresi'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise, Evergreen isimli konteyner gemisinin çevresinde iki büyük buldozerle dip tarama çalışması yapıldığı, 4 iş makinesinin de geminin baş kısmında sıkışmış kumu çıkarmak için çalıştığı belirtildi.

TÜRKİYE YARDIM TEKLİFİNİ İLETTİ

Süveyş Kanalı'ndaki yaşanan kazaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yardım önerisi yaptıklarını ve olumlu bir yanıt gelirse yardım götürüleceğini paylaştı. Süveyş Kanalı'nın önemli lojistik koridorlarından birisi olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin elindeki Nene Hatun Gemisi'nin böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Yani geminin kurtarılması ve Süveyş Kanalı trafiğinin açılması için önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. İhtiyaç duyulursa elimizden geleni yaparız" dedi.