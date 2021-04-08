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Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli öğretmen istihdamının ve sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınavın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
 08 Nisan 2021 09:00
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Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar

Anayasa Mahkemesi 6755 sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle ana muhalefet partisinin başvuru üzerine açılan davada kararını verdi. Karar 8 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Mahkeme heyeti, Kanun 4. maddesinin (6) fıkrasıyla 652 sayılı KHK'ya eklenen ek 4. maddenin
- 1 numaralı fıkrasında yer alan "... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir"
- 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "sözlü sınav başarı sırasına göre.." ibaresinin
Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verdi.

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Memurlar.Net
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