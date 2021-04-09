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ATAK'a kadın pilot: Polis hava ekibi güç kazandı

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, Polis Teşkilatı'nın envanterine kattığı Atak helikopterini uçuracak. Karabulut, "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten gurur duyuyorum" dedi. Polis havacılık ekipleri, ATAK'la birlikte sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu.
 09 Nisan 2021 07:07
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ATAK'a kadın pilot: Polis hava ekibi güç kazandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti. Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu. Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nda Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı.


TÜRKİYE'DE İLK

Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayıp Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti. Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti. Son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkat çekti:

7x24 GÖREV BAŞINDAYIZ

Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duyuyorum. Gece ve gündüz görüntüleme flir sistemiyle uzun menzillerde hedef teşhisi ve tespiti yapabilmekteyiz. Bu anlamda helikopterimiz görev konsepti açısından gücümüze güç katıyor. Gökyüzü polisleri olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda daima 'Atak' ve hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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