1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manuel doldurulan çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatıldı
 07 Mayıs 2021 13:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması"konulu genelge gönderdi.

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izin belgesi" veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.

Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek'te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medya fenomenlerine reklam düzenlemesi
07 Mayıs 2021 14:12		 Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
07 Mayıs 2021 13:44
Bu yıl 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlanacak
07 Mayıs 2021 13:33		 Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi yapılacak
07 Mayıs 2021 13:05
Bakan Gül'den CTE görevde yükselme sınavı açıklaması
07 Mayıs 2021 12:36		 Aksaray'dan bir güzel iyilik hareketi
07 Mayıs 2021 12:18
İş kurmak isteyenler için verilen destekler tek adreste toplandı
07 Mayıs 2021 12:15		 Marketlerde yeni dönem başladı: Artık bu ürünler satılamıyor
07 Mayıs 2021 11:58
Salgın döneminde özel tiyatrolara 36,5 milyon lira destek
07 Mayıs 2021 11:34		 En fazla aşı bu illerde yapıldı
07 Mayıs 2021 11:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Sosyal medya fenomenlerine reklam düzenlemesi14:08 - Erdoğan: Aşı insanlığın ortak malıdır14:06 - Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti13:59 - Manuel doldurulan çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı13:46 - Canlı derse girebilmek için her gün 2 kilometre yürüyor13:44 - Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
13:41 - Bakan Selçuk'tan 'Dünya Şifre Günü'nde çocuklu ailelere uyarı13:33 - Bu yıl 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlanacak13:30 - Bayram namazı, korona tedbirleriyle kılınacak: İşte namaz saatleri13:22 - Doğup büyüdüğü köye müze yaptırdı, Avrupa'dan ödül aldı13:19 - Türkiye, hava savunmada 'Hisar' kuruyor13:16 - Validen, el ilanıyla muhabbet kuşunu arayan çocuğa sürpriz
13:11 - Antalya'da cezaları kesinleşen 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı13:06 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:05 - Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi yapılacak13:02 - Troya Müzesi, Avrupa'da yılın müzesi özel ödülünü kazandı12:58 - 'Seksenler' dizisinin yeni yayın tarihi
12:55 - Pazar günü sıcaklık 13 derece düşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
CİMER yetkilisi: O kişinin bir başvurusu yok
Marketlerde yeni dönem başladı: Artık bu ürünler satılamıyor
WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?
4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
Çeyrek altın 785 TL'ye yükseldi
Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma ciddi şekilde yaygınlaşacak
Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyuyamama nedenleri 3
haftanın derbisi 2
gülümsemek 3
herşey olacağına varır 2
inovasyon 2
karbüratör 4
35'inden sonra 1
kalemin yazmaması 4
mutluluğun bulaşıcı olması 1
her devrin insanı 4
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam