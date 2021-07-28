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Müfettiş ve denetmenler arasından naklen 40 kontrolör alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, genel ve özel bütçeli kamu idarelerinde çalışan müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolörler arasından naklen Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörü alabilmesine yönelik kanun 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
28 Temmuz 2021 10:00
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Müfettiş ve denetmenler arasından naklen 40 kontrolör alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının görev alanını düzenleyen 2634 sayılı Kanununda değişiklikler öngören kanun, 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun 21. maddesine göre, kamuda müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolörler arasından naklen Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörü alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörü kadrosuan naklen geçebilmek için, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az beş yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olanlar başvuru yapabilecektir.

Başvuranlar yazılı ve/veya sözlü sınava alınacak, başarılı görülenler 31/12/2021 tarihine kadar durumlarına uygun kontrolör veya başkontrolör kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 40'ı geçemeyecek

İşte Resmi Gazetede yayımlanan 7334 sayılı Kanunun ilgili maddesi:

MADDE 21 - 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az beş yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar durumlarına uygun kontrolör veya başkontrolör kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı kırkı geçemez.

Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri süreler, Kültür ve Turizm Bakanlığı stajyer kontrolör kadrolarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolör kadrolarında geçirilmiş sayılır."
Memurlar.Net - Özel

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